Imagina por un momento que vas caminando por el bosque admirando la belleza natural de los árboles y te topas con 5 árboles únicos y que nunca antes en tu vida habías visto. La pregunta de este test de personalidad es cuál de ellos escogerías si este te revelará detalles únicos sobre tu forma de ser.

De eso se trata este test, y es que tiene la facultad de mostrarte aspectos increíbles sobre tu personalidad que hasta el momento no has demostrado a absolutamente nadie, y que incluso no sabes que posees. Lo único que tendrás que hacer es, precisamente, elegir el árbol que más te llama la atención.

No sabemos que motivará esta decisión, si el color de las hojas, del tronco o simplemente su forma. La respuesta de todo eso estará en tu cabeza. Cuando tengas tu elección en este test de personalidad, podrás conocer los resultados líneas más abajo de la ilustración. Recuerda que para obtener resultados precisos, tu elección debe ser sincera.

Imagen del test de personalidad

Elige el árbol que más te gusta o te agrada y descubrirás aspectos de tu personalidad.| Foto: namastest

Resultados del test de personalidad

Árbol nro 1

La elección de este árbol a menudo la hacen personas que están insatisfechas con sus vidas y sienten la necesidad de querer cambiar la situación para mejor. Las cualidades básicas de quienes eligieron este árbol son el coraje, la curiosidad y el interés por lo nuevo. Anhelan un cambio en sus vidas.

Árbol nro 2

Son pacientes, persistentes y muy diligentes. Nunca tiran la toalla. Siempre están motivados. Van a la cima paso a paso y nunca abandonan sus objetivos. En este sentido, son verdaderos profesionales y muy metódicos. Cuando escuchan la palabra “improvisación” se puede ver la expresión de escepticismo en sus rostros. Para ellos la vida es buena, pero solo cuando va de acuerdo a sus planes.

Árbol nro 3

Tienen una personalidad muy original y creativa. No recorren los caminos trillados ni apartan la vista de sus patrones. Creativos e inspiradores, y quieren hacerlo todo por su cuenta, proyectando nuevos caminos en un campo u otro. Generalmente son carismáticos y encantadores. Su forma de vestir suele ser muy original. Son fáciles de molestarte y tu estado de ánimo sube y baja más rápido que el mercado de valores.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.