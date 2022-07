Te mostramos un interesante test de personalidad que según los comentarios recogidos por los propios internautas es capaz de revelarte diferentes aspectos de cómo sueles actuar cuando estás enamorado. Para conocer estos resultados lo único que necesitarás es responder qué fue lo primero que viste en la ilustración.

En la imagen, que es una pintura realizada por el artista de ilusiones Oleg Shupliak se pueden apreciar diferentes elementos. Se logra ver a un hombre sobre una roca y unas cabañas al fondo. Además de un árbol y el cielo despejado. Pero todos estos elementos conforman el rostro de un hombre.

Lo único que tendrás que hacer es responder qué fue lo primero que llamó tu atención en la imagen y así podrás descubrir las respuestas del test de personalidad. Cuando ya tengas tu decisión, lo siguiente es desplazarte hasta la parte más baja del test y conocerás los resultados.

Imagen del test de personalidad

Lo primero que logres ver en este test de personalidad revelará los resultados.| Foto: Oleg Shupliak

Resultados del test de personalidad

Primero viste al joven

Si viste al niño primero, significa que tienes un corazón jubiloso y nostálgico. Eres feliz cuando estás rodeado de personas y cosas que amas. No te gusta ser el centro de atención de ninguna manera, pero esto no significa que no disfrutes la sensación de estar en una multitud de caras conocidas y queridas. Lo que escondes de tu relación es tu miedo a ser un adulto. Nunca te sentiste como si fueras un adulto o hubieras crecido. Trabajas, pagas tus cuentas, etc., pero parece que estás haciendo estas cosas para engañar a todos para que crean que has crecido. La verdad es que solo tienes miedo de que si la persona que amas no se siente necesitada, no tendrás nada más que ofrecer.

Primero viste la cara del hombre

Si viste primero la cara del hombre en la imagen de arriba, significa que eres el tipo de persona cuyo enfoque y entusiasmo hacen que sea un placer conocerlos. No te gusta recordar las experiencias negativas de tu pasado ni tampoco de los demás. Crees que la vida está destinada a ser vivida y una vez que terminas cada día, guardas lo que sucedió para siempre. De esta manera, te sientes libre en tu opinión. Lo que escondes de tu relación es tu miedo a que te vean con un equipaje emocional. Es natural entrar en una nueva relación que se ve afectada o dañada por sus experiencias románticas anteriores. Te niegas a hablar de estas cosas, lo que te hace parecer más “normal”, pero en realidad solo crea distancia entre tú y tu pareja. Podría arruinar tu oportunidad de tener una relación duradera a largo plazo.

Primero viste la pintura

Si viste la pintura primero, significa que eres el tipo de persona que es más feliz principalmente cuando está en medio de un sueño. Amas a tu pareja y también tienes profundos vínculos con tus amigos. Pero esto no significa que en realidad buscará la oportunidad de pasar tiempo con ellos. Puede permanecer feliz simplemente enviando mensajes de texto o correos electrónicos. No ven ni sienten lo que se puede ganar al verse o conocerse en persona hasta cierto punto. Lo que escondes de una relación es tu intensa necesidad de tiempo para ti. Cuando estás solo, permaneces más feliz, lo que te hace sentir recargado, pero esto no es algo de lo que estés orgulloso. De hecho, te han dicho en el pasado que ser así es incorrecto o egoísta. Debes ser abierto con tu pareja y no debes sentir vergüenza por necesitar tu propio tiempo y espacio. Es simplemente que cuando no puedes pedir lo que necesitas, no puedes enfadarte cuando no lo obtienes.

Primero viste las dos cabañas

Si viste las dos cabañas primero en la imagen, significa que eres una persona que probablemente ha sido acusada una o dos veces de ser “demasiado sensible”. Tienes sentimientos intensos, y cuando algo los toca te expresas. Esto es parte del ser humano y no tiene nada de extraño. El conflicto directo es algo que mantienes oculto de la relación. No te gusta que te critiquen. De hecho, para ti, la crítica constructiva puede parecer un ataque cruel diseñado para derribarte. Esto no lo puedes evitar cuando te sientes acorralado y, ¿sabes qué?, si realmente lo estás, entonces puedes enojarte por eso. Mostrar enojo es un sentimiento válido cuando tienes una razón válida para ello.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.