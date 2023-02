Pues llegó el momento que pruebes tu capacidad intelectual en el siguiente reto viral. En este desafío deberás formar 7 cuadrados a partir de solamente 2 movimientos. Es decir, tendrás que mover solo dos fósforos para lograr crear la cantidad de cuadrados que te hemos solicitado. ¿Crees que tienes la capacidad necesaria para lograrlo?

Pues te recomendamos que te fijes detenidamente en la ilustración del reto viral que te mostramos. En ella aparece un cuadrado grande dividido en cuatro partes iguales. Lo que tú tienes que hacer es observar de que manera, moviendo 2 fósforos, logres formar 7 cuadrados. No todos serán iguales, no importa, pero lo que sí debes lograr es obtener la cantidad que te indicamos.

Contarás con varias oportunidades, por lo que te pedimos que no te des por vencido. Pero si en algún momento ya no quieres seguir intentándolo, no te preocupes ya que te mostraremos la solución en la parte más baja de la nota.

Mira la imagen del reto viral

Aquí te mostramos la imagen y lo que debes hacer en este reto viral es formar 7 cuadrados.| Foto: fresherlive

Mira la solución del reto viral

Si llegaste a esta parte y aún no puedes determinar qué movimientos debes realizar para formar 7 cuadrados, pues no te preocupes ya que verás la respuesta a continuación. Lo que debías hacer era mover dos fósforos y colocarlos en el medio de uno de los cuadrados. A continuación te demostramos correctamente lo que debías hacer.

Observa la solución para este reto viral. Mira los 2 movimientos que debías realizar para formar 7 cuadrados.| Foto: fresherlive

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es una excelente opción para todas aquellas personas que tienen tiempo libre y que buscan entretenerse al mismo tiempo que se ponen a prueba a ellos mismos. Estos pueden consistir en encontrar animales, personas, objetos o números en una imagen, de forma que haya que fijarse mucho para encontrar la solución al enigma.

En algunos casos nos encontramos con retos visuales en los que hay algunas condiciones para resolverlo, habitualmente con un límite de tiempo para hacer que resulte más interesante y complicado encontrar su solución, mientras que en otros se permite a la persona que observa la imagen todo el tiempo que desee en busca de la misma.