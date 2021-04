En Twitter y en otras redes sociales se puede encontrar toda clase de publicaciones. Una que se realizó hace poco, se volvió viral generando polémica. Y es que trata de un truco para evitar multas por mal estacionamiento. Aquí te contaremos todo lo que se sabe al respecto.

El método que hacemos mención fue dado a conocer por la cuenta de Twitter @ceciarmy, exactamente el 5 de abril del presente año. “Todo un genio”, se lee en la descripción de la publicación donde hay una captura de pantalla de una conversación por WhatsApp.

En el chat, una persona le cuenta a otra lo que hizo para eludir las sanciones de aparcamiento. “Me he multado a mí mismo”, sostuvo. “Así verán que ya tengo una supuesta multa y los que pasen no me multarán”, agregó.

Precisamente, en la imagen difundida, se ve que esa persona envió una foto que evidencia que colocó la multa falsa en el parabrisas de su vehículo. Todo para cumplir con su objetivo. El truco rápidamente generó polémica en varias redes sociales.

Miles de usuarios señalaron que “el método es muy efectivo y bueno”, mientras que otros manifestaron que es un “accionar delictivo y por lo tanto nadie no lo debe de hacer”. En diferentes partes del mundo, como México, Estados Unidos y España, se habla bastante sobre el truco para evitar multas por mal estacionamiento.

TE PUEDE INTERESAR