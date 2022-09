Cuando uno asiste a un cumpleaños, lo menos que puede hacer es no ir con algún obsequio, sobre todo, cuando se trata de un niño el homenajeado. Ahora, si lo que sucede es que el partido se perdió, es peor la situación. Tu misión en este reto visual es sencillo sino eres una persona despistada. Todos en la fiesta están de lo más tranquilos, pero un regalo hace falta y, antes de que se dé cuenta, debes encontrarlo.

Conoce de qué estás hecho, tus principales habilidades y la capacidad para resolver problemas con un simple reto visual. A pesar de que lo tu propósito es sencillo, no menosprecies este acertijo visual que viene siendo tendencia en diferentes plataformas.

Encuentra ese regalo todavía envuelto en su caja en un acertijo que el 70% no logró en menos de 8 segundos. Precaución si quieres resolver esta reto visual. Ten en cuenta la presión del tiempo y la imagen generó mayor dificultad.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Hay un regalo perdido en plena fiesta y tu misión es encontrarlo en este reto visual. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Tal parece que aún no has encontrado la respuesta y no debes preocuparte, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con ella rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución del reto visual: aquí está el regalo perdido que estabas buscando. (Foto: Genial.Guru)

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.