Rómpela toda logrando resolverla. Si nos percatamos de cada detalle que este reto visual nos trae, tomaremos en cuenta muchos aspectos que podrían darnos una pista de la ubicación del jinete. Debemos abrir los ojos, tener mucha curiosidad, paciencia y buen humor para dar con cada pista que hay antes responder un desafío tan complejo como este. Como podrás observar, es un corcel de pura sangre y lo que debes tener en cuenta son los pequeños detalles para hallar la solución.

Cuidado te vayas a marear con las figuras y formas que aparecen en la composición. De hecho, tendrás que mirarlas, pero solo así resolverás un reto visual en el que la mayoría falla. Cuando creas tener la respuesta, el ‘zasca’ que tendrás porque no será así.

¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un desafío complicado.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Solo los de IQ superior logran visualizar en el reto visual del caballo al jinete oculto. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución del reto visual para IQ superior: aquí ubicas al jinete oculto. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.