Fue tendencia en México. Este domingo 30 de mayo se estrenó el tan esperado octavo y último capítulo de la segunda temporada de ‘Luis Miguel: la serie’ en Netflix, donde una vez más se mostraron pasajes poco conocidos de la vida del popular cantante. Este fue el caso, por ejemplo, del encuentro amoroso que tuvo habrían mantenido Michelle Salas, hija el protagonista, y su mánager Mauricio Ambrosi, en una escena que sacó chispas y dejó a más de uno con la boca abierta.

Tal y como se pudo observar en el octavo capítulo de la serie emitido por la plataforma de streaming, el episodio titulado ‘Historia de un amor’ se basa en todos aquellos hechos que convergieron en la creación de dicha canción de Luis Miguel. Asimismo, se mencionan distintos factores que ayudaron al nacimiento del disco que significaría el resurgir musical del popular ‘Sol de México’.

Dicho, volviendo al tema que acaparó todos los faroles en el final de ‘Luis Miguel: la serie’, hay que aclarar que el personaje de Mauricio Ambrosi en realidad no existió en la vida real, puesto que este es una adaptación de quien en realidad fuera Alejandro Asensi, amigo y mánager del ‘Sol de México’ por mucho tiempo. ¿Por qué no se usó su verdadero nombre? Pues esto se debió a cuestiones de derechos en la serie.

En esta misma línea, haciendo un repaso sobre la relación que unía a Alejandro (Mauricio Ambrosi) y Luis Miguel, es importante mencionar que ambos se conocieron desde muy pequeños, lo que acabó dando origen a una sana relación de amistad basada en la confianza del uno al otro, tanto así que Asensi se terminó convirtiendo en uno de los representantes de ‘Luismi’.

Sin embargo, las cosas cambiaron con el pasar de los años y su amistad se fue por la borda cuando empezaron a salir rumores de una supuesta relación entre Alejandro Asensi de 39 años, y Michelle Salas (19), hija de Luis Miguel. Y es que, tal como se menciona en la serie, la joven retomó el contacto con su padre cuando era una adolescente, época en la optó por irse a vivir a Los Ángeles con él.

Luis Miguel, la serie: la verdad detrás de la relación entre su hija y su mánager (Foto: Difusión)

Pero, ¿qué paso en realidad? Pues resulta que varios medios comenzaron a publicar fotos de Asensi y Michelle juntos en centros comerciales, paseando por las calles y dentro del auto del mánager. Estas imágenes fueron el origen de las dudas de Luis Miguel, a quien no le gustaba nada la idea de que su hija y su mánager estuvieron juntos, por lo que le habría solicitado a su amigo que no continúe alimentando esas historias.

No obstante, y como era de preverse, los rumores no cesaron y hasta se llegó a decir que Michelle estuvo embarazada del agente de su padre, algo que nunca comprobó. Producto de esto, Luis Miguel no vio otra salida para acabar con el tema entre su hija y Asensi que despedir a quien fuera uno de sus más grandes amigos, dando por finalizada así si su relación amical.

Por otro lado, Michelle Salas volvió a distanciarse del cantante debido a todos los problemas que surgieron por su presunto romance con Alejandro Asensi. Si bien es cierto que ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió dicha relación, todavía hay personas que creen que sí fue verdad, sobretodo por la decisión que tomó Luis Miguel de correr a su entonces representante.

¿Qué más verás en ‘Luis Miguel: la serie’?

Además de todo lo mencionado anteriormente, la segunda entrega de ‘Luis Miguel: la serie’ mostrará el encuentro del cantante con su hija Michelle Salas, a quien no reconoció por muchos años. Será la actriz Macarena Achaga quien da vida a Salas y en el video se observa el reproche que ella le da por haberla abandonado durante once años.

No obstante, esto no es todo. Y es que también se tratará la salud del ‘Sol de México’, quien en 2018 aseguró en una entrevista que padecía tinnitus (zumbidos provocados a la exposición de sonidos altos), y cómo esto afecto su carrera hasta la actualidad. Asimismo, la intriga seguirá presente con las extorsiones, robos y engaños a los que Luis Miguel fue expuesto durante su vida.

Por último, en el ámbito romántico, son pocas las pistas que maneja el tráiler, pero aparece una vez más la actriz Camila Sodi en el video, quien interpreta a Isabela Camil, con quien Luis Miguel vivió un romance en su juventud. Sin duda, esta nueva entrega promete y mucho. ¿Te lo vas a perder? Recuerda que la serie consta de 8 capítulos, los mismos que Netflix estrenará uno a uno cada domingo.