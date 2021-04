Una raya más en la vida del ‘Sol de México’. La temporada 2 de ‘Luis Miguel: la serie’ se encuentra a días de su estreno y cada vez es más la intriga que generan algunos temas entorno al cantante y su familia. Este es el caso, por ejemplo, de la relación con su hija Michelle Salas, quien hará su aparición en la serie de Netflix para revivir su relación con su padre, al día de hoy rota por diferentes frentes.

Hermético en lo que a su vida privada respecta, si hay algo que logrado la serie de Luis Miguel ha sido dejar al descubierto muchas cosas que millones de seguidores del ‘Sol de México’ desconocían de su ídolo. Es más, hay pasajes en la bioserie que llamaron la atención de algunos de sus protagonistas tales como Stephanie Salas y Michelle Salas, a quienes la trama no deja muy bien paradas.

Dicho lo anterior, ¿quién es Michelle Salas en la vida real? Pues esta persona no es nada más y nada menos que la hija de Luis Miguel, quien naciera como fruto de su relación con la actriz mexicana Stephanie Salas allá por 1988. Y es que fue en esa fecha cuando comenzó a circular un rumor acerca de un romance entre el ‘Sol de México’ y la también cantante azteca.

No obstante, la relación entre ambos no se hizo pública hasta varios meses después con el nacimiento de Michelle en junio de 1989, a quien el propio Luis Miguel negó como su primogénita durante la emisión de un programa conducido por Verónica Mendoza. Es así que el cantante la privó de llevar su apellido, pese a que tiempo después se supo que ‘Luismi’ se veía en secreto con su hija hasta los 6 años.

Si bien es cierto que ni Luis Miguel ni Stephanie hablaron de su romance, fue la propia Michelle la que salió a dar la cara en 2005: ’’Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!’’, dijo la joven, en ese entonces con 16 años.

¿Cómo reaccionó Luis Miguel a las declaraciones de Michelle?

Pese a permanecer en silencio un par de años, Luis Miguel optó por no seguir negando lo evidente y, el mismo año que nació Miguelito, su primer hijo varón con Aracely Arámbula, le solicitó a su representante Alejandro Asensi iniciar los trámites de reconocimiento de su hija Michelle. Esto ocurrió en 2007, y un año después se hizo oficial la paternidad.

Así, sin mucho más tiempo que perder, ‘Luismi’ logró que Michelle se mudará con él a Los Ángeles, donde el cantante vivía con su nueva familia. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar luego de que se difundieran algunas imágenes de la hija de Luis Miguel con Asensi en situaciones románticas, a lo que el ‘Sol de México’ tomo la decisión de despedir a su representante.

Luis Miguel y Michelle se distancian de nuevo

Pasada la polémica con su representante, cuando todo parecía estar mejor en la familia de Luis Miguel, la serie de Netflix vio la luz para distanciarlos una vez más. ¿El motivo? Pues esto se debió a que a Michelle no se gustó la manera como su madre Stephanie Salas fue retratada en la historia, en la que se le tacha de infiel y de ser una mujer entrometida.

En esta misma línea, a Michelle no le agradó que en la serie de su padre se le viera como el fruto de una noche de pasión y nada más. Tal y como se comentó desde el círculo más cercano de la hija de Luis Miguel, las cosas con el ‘Sol de México’ se pusieron tensas cuando Desirée Ortiz, ex del cantante, corrió a Michelle de su casa tras acusarla de fiestera y de derrochar el dinero de su progenitor.

Finalmente, lo último que se supo de esta nueva separación entre Luis Miguel y Michelle Salas fue que la hija del ‘Sol de México’ le reclamó a este la forma en que retrató a su madre en su bioserie en Netflix, asegurando que fue Stephanie quien la sacó adelante cuando él (Luis Miguel) ’’fue tan cobarde’’ para hacerse cargo de ella. Sin duda, otra triste historia en la vida del cantante.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se estrenará el próximo 18 de abril, un día antes de que el llamado ’'Sol de México’' cumpla 51 años. Asimismo, se conoció que serán ocho los capítulos que serán transmitidos uno a uno cada domingo a través de la plataforma de Netflix.

¿Qué más veremos en ‘Luis Miguel: la serie’?

Además de todo lo mencionado anteriormente con Michelle Salas, la segunda temporada de la serie de Luis Miguel mostrará el encuentro con Frank Sinatra, con quien el ‘Sol de México’ compartió escenario en Los Ángeles en el marco de los 80 años de la estrella estadounidense. ‘Luismi’, además, fue el único hispano invitado a aquella reunión en 1995.

En esta misma línea, también se revelarán detalles acerca de la salud del cantante, quien en 2018 aseguró en una entrevista que padecía tinnitus (zumbidos provocados a la exposición de sonidos altos), y cómo esto afecto su carrera. No obstante, la intriga seguirá presente con las extorsiones, robos y engaños a los que Luis Miguel fue expuesto durante su vida.

