Toma nota. Seas Géminis, Virgo o Capricornio, presta atención a la siguiente información que hemos recolectado para ti. Deja tus prejuicios de lado y anímate a conocer lo que la vida tiene preparado para ti durante este 25 de septiembre. ¿Estás preparado para lo que se viene? Si eres de las personas que cree en el ‘poder’ de los signos del zodiaco y el destino, te sugerimos ver algunas de las predicciones que el horóscopo arrojó para este domingo.

ARIES

Si pones hoy de tu parte, vas a tener un día realmente estupendo gracias a la protección de Júpiter, que en estos momentos se encuentra en Aries. En tanto, en el amor, antes de lanzarte a reprochar cualquier cosa a la persona que está contigo, piensa que nadie está libre de errores. Haz oídos sordos a lo que terceras personas te puedan contar. Sólo son chismes.

TAURO

Estás en un buen momento para alcanzar lo que has deseado. Hoy haz un repaso a lo que has vivido hasta ahora y te darás cuenta de lo que has conseguido y de algunos errores que has cometido. Ahora toca pasar página y visualizar lo que deseas para tu futuro. En el amor, deja de pensar en lo que querrías hacer y solo hazlo, o la oportunidad de ser feliz se te irá de las manos.

GÉMINIS

Hoy te vendría bien alejarte de tu medio ambiente habitual. Tomar un viaje sería un opción ideal o ir cerca el mar, para que tu mente pueda serenarse y detener los cientos de pensamientos que se agitan en su interior. A ti que te encanta relacionarte y estar con gente hoy te vendría bien estar solo.

CÁNCER

Si hoy decides visitar a la familia, hazlo con ánimo conciliador porque en ese entorno podría haber un poco de tensión. Ahora toca vivir la fiesta en paz y disfrutar de la mutua compañía. En el ámbito sentimental, no te ilusiones. La cita que te quieren proponer, no es un buen plan aceptarla, ya que lo único que conseguirás es pasarlo mal.

LEO

Te espera un día un poco nostálgico. En general te irá bastante bien y estarás junto a personas que te quieren, pero en tu corazón lidiaras con pensamientos del pasado. Por suerte a diario tienes cerca a otra gente que realmente te valora y te hará sentir mejor. Los mejores momentos del día los vivirás junto a la persona especial que ocupa tu atención. Una cita romántica no estaría mal.

VIRGO

Evita hoy las discusiones, porque quedarías mal delante de gente que tiene otro concepto de ti. Durante el día aprovecha para pasear y estar en contacto con la naturaleza, en algún parque cercano a tu casa. Si en estos momentos eres un corazón libre, hoy puedes tener la oportunidad de coincidir algún lugar público con una persona muy interesante.

LIBRA

El Sol y la Luna van a formar conjunción en tu signo (Luna nueva), haciendo que sea un día especialmente importante para ti, sobre todo desde el punto de vista emocional. Es muy importante que hagas un esfuerzo y salgas a distraerte y relajarte. Te irá muy bien reunirte con algunos de tus amigos más divertidos.

ESCORPIO

Este viernes vas estar contento y lleno de vitalidad en la mañana, pero algo más introvertido y meditativo por la tarde o hacia el final del día. Después un día muy agradable y en algunos momentos hasta feliz, luego, finalmente, te acabarás sumiendo en tus pensamientos dentro de un ambiente de melancolía.

SAGITARIO

Hoy las influencias planetarias serán muy favorables para ti y recibirás aspectos armónicos. Te sentirás lleno de optimismo y convencido de que el éxito llegará a tus manos. Aprovecha bien tu jornada. La mejor forma de hacerlo y que te dará mayor bienestar emocional es compartir tu tiempo con las personas que más significan para ti en la vida.

CAPRICORNIO

Tu día hoy podría ser agradable y festivo, y en principio va a comenzar de este modo, poco a poco se te acabará complicando debido a problemas inesperados o disgustos en la vida íntima. Controla tu mal humor. Haz lo posible por relajarte y darte cuenta de que eres tú que te has levantado negativa y que los demás no tienen la culpa.

ACUARIO

Hoy no es momento de sumergirte en la nostalgia, pensando en un amor que dejaste atrás. Será un día de sorpresas, pero en esta ocasión estas no van a ser agradables. Debes tener cuidado con lesiones o accidentes.

PISCIS

Te levantarás con mucho ímpetu y lleno de deseos de hacer cosas. Hoy es probable que conozcas gente nueva que se ha incorporado a tu grupo de amigos. Seguro que te llevarás muchas sorpresas. En el amor, procura mantener a diario la relación con esta persona que está ahora a tu lado. Es una buena compañía ideal para ti.