No dejes pasar esta oportunidad y toma nota de lo que te depara el destino gracias al horóscopo para este domingo 29 de enero que te trae Depor. Si eres fiel creyente de la astrología y consideras que tu signo del zodiaco es clave para tu futuro, esta nota es para ti. Lee los siguientes párrafos y no olvides compartir estas predicciones con tus seres queridos. Seas Aries, Géminis, Virgo o Capricornio, recuerda que la vida puede sorprenderte de muchas maneras, por lo que no hay mejor forma de estar preparado que con el tarot.

ARIES

Para este domingo, no sentirás animado o comunicativo como suele ser habitual, pues una preocupación en lo financiero te embarga. Mantén la calma, no hay en realidad motivos para ello porque todo camina hacia su feliz solución. En el terreno sentimental, Aries, hoy deberías prestar más atención a tu relación de pareja porque, no la descuides.

TAURO

Hoy empezarás a recibir el fruto de tus esfuerzos y sacrificios. Estás ante un día de éxitos y alegrías. En el ámbito sentimental, te empieza a gustar alguien, pero te has dado cuenta de que tienen notables diferencias. Reconsidera si seguir adelante o cortar por lo sano. El amor es para sentirse feliz, no para andar siempre agobiado.

GÉMINIS

Llegó el momento del descanso. Por fin vas a tener un día ideal para hacer un montón de cosas que te apetecen muchísimo. Algo que se te había hecho imposible últimamente este es un día feliz, pero sobre todo porque te sentirás libre para hacer lo que quieres o viajar a donde quieras. Por otro lado, no descuides tu salud, sobre todo tu horario alimenticio.

CÁNCER

Estás ahora a tope de energía y se nota en tu actitud. Hoy te levantarás lleno de inquietudes y tendrás ganas de hacer cosas, tanto si es en la vida social o laboral. Lo importante es que tu estado anímico será positivo e ilusionado. Quizás te atraiga una persona especial y vivas una experiencia muy interesante.

LEO

¡Mucha atención! Es un magnífico día para cerrar puertas que te conducen al pasado y que te hacen permanecer estancado en muchos aspectos. La melancolía no es buena y no te sirve para nada. En el ámbito sentimental, proponle a tu pareja una salida y pasa una velada romántica, que sea un domingo especial.

VIRGO

Hoy el día quizás no te salga como lo planeado, pues si crees que vas a disfrutar de algún ocio, puede que parezca un problema que no esperabas. En tanto, en el amor, si no has dicho toda la verdad a tu pareja porque sabes que podría herirle, busca la mejor forma de explicarle lo que callas porque la mentira tiene las patas muy cortas.

LIBRA

Evita el mal humor si la cosas no salen como las tenías previstas. Con esto solamente conseguirás alejar a personas interesantes que no están dispuestas a que nadie les amargue el día. Trata de tomar la vida tal como viene y con actitud positiva. De otro lado, recuerda que los domingos con la familia son momentos únicos, aprovéchalo.

ESCORPIO

Este domingo recibirás buenas noticias respecto a dinero y pueden llegar a través de familiares o de tu pareja. Es un buen momento para hacer planes financieros o relacionados con el patrimonio y los bienes de cara al futuro. Será un día muy constructivo. Si fue una semana en la que te alejaste de tus seres queridos, enmiéndalo este domingo.

SAGITARIO

La suerte está contigo y muchas puertas se te viene abriendo, tanto profesionales como personales, sin embargo, hoy podría no ser así y te conviene ir con prudencia. Las cosas se te complicarán. Al punto que lo que parecía sencillo y divertido, al final puede ser muy distinto. Es importante, mantener la calma y no desanimarse.

CAPRICORNIO

El día de hoy tendrá riesgo de pasar un gran problema o sufrimiento relacionados con la familia. Quizás estas cosas no te afecten a ti directamente, pero tendrás que volcar tus energías en ayudar a un ser querido con quien convives y que en este momento te necesita. Por fortuna, sea cual sea el problema, finalmente va a tener solución.

ACUARIO

Hoy es un día propicio para poner en claro una situación sentimental que para ti ha dejado de ser relevante. Aunque tengas que esforzarte, hazlo, porque te quitarás un gran peso de encima, ese que te impide ser feliz. Date un tiempo para ocupar de nuevo tu corazón. La soledad te servirá para conocerte mejor y para hacer lo que a ti te dé la gana.

PISCIS

Hoy te esperan cosas positivas y tu día será bastante bueno, pero sobre todo porque tú estarás lleno de alegría y felicidad en tu interior, ya sea con razón o incluso, sin ella. En el terreno sentimental, si estás con pareja, recuerda que de vez en cuando un cumplido a tu pareja es muy bueno.





