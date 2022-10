Toma nota cuanto antes. Seas de Aries, Géminis o Capricornio, uno nunca sabe cuándo la suerte podría estar de su lado. El horóscopo que te mostraremos a continuación corresponde al jueves 6 de octubre, por lo que más te vale estar preparado para lo que el tarot tiene listo para ti en la actualidad. No te dejes sorprender por los astros y confía en tu signo del zodiaco. Revisa las mejores predicciones del día y descubre cómo te irá en el amor, dinero, trabajo y salud.

ARIES

Durante esta semana notarás que tu plano amoroso será más fructífero si dejas los prejuicios a un lado. A veces catalogas a la gente por la primera impresión, y esta no siempre es una ciencia exacta. Párate a conocer mejor, te sorprenderás. Ten cuidado con lo que dices esta semana en el trabajo. No te dejes llevar por las pasiones y no digas lo primero que se te pase por la cabeza.

TAURO

Te vendría muy bien plantearte cómo es tu situación sentimental. Hay algo en tu interior que te pide renovación, pero te da miedo indagar sobre ello. Sobre el plano profesional debes tratar de solucionar, de forma constructiva, cualquier rencilla del pasado. Mejorará el ambiente y te sentirás más aliviado en este entorno. Por último, tendrás que trabajar mucho para que tu estado de ánimo no se desplome.

GÉMINIS

Debes cambiar tu actitud sobre cómo te enfrentas a los problemas. Eres tan empático que acabas olvidándote de ti, y esto no te beneficia. Los astros te traen buenas noticias en lo laboral. Y es que tus proyectos se encaminan y tomarán un rumbo constante y fructífero para seguir progresando. Sentirás cansancio por todo el estrés que pasas. Si ves que con descanso y alimentación sana no remite, visita a un profesional.

CÁNCER

Esta semana será convulsa en las emociones. No te sentirás a gusto y tendrás el espejismo de que todo salga mal. Estas emociones normalmente son señal de cambio de ciclo, respira hondo y déjate sentir. En lo laboral habrá bastante movimiento. Surgirán cosas que te aparten de tu tranquilidad y tendrás la sensación de que aún no acabas de cerrar una cosa y entra otra peor.

LEO

Durante bastantes días no serás capaz de disfrutar las cosas buenas porque estarás anclado en regodearte sobre lo malo. Aleja estos sentimientos y trabaja por atraer los buenos. Será una semana fructífera para iniciar proyectos. Por ello, si tenías alguno en mente, avánzalos todo lo que puedas. La meditación y el aire libre serán muy necesarios para poder superar esta semana que te espera.

VIRGO

Los astros indican que podrías sentirte un tanto desmotivado a principios/mitad de la semana. Pero gracias a tu conocimiento sobre ti mismo, podrás reconducirlo y darle la vuelta a la situación. Te vendría bien relativizar y darle la importancia justa a los problemas. Puede que maximices situaciones que realmente no son para tanto. Por ello, trata de poner en una balanza y darle un orden y peso a los problemas.

LIBRA

Tu conciencia debe estar en paz y tranquila. Es importante para equilibrar tu vida interior. Por mucho que te esfuerces en ejercitarte o tener un estilo de vida sano, si no cuidas tu conciencia, no podrás avanzar. No dejes que nadie te manipule. Si necesitas imponerte al resto y mostrar tus dientes, hazlo. Pero que nadie te desvalorice ni trate de engañarte.

ESCORPIÓN

A veces recordamos el pasado de una forma más dulce de la que en realidad es. Ten cuidado esta semana, porque podría aparecer alguien de una etapa cerrada que te desestabilice. El estrés es tu peor amigo. Hay quien lo sabe gestionar mejor, sin embargo no es tu caso. Trata de anticiparte y organizarte lo mejor que puedas. Intenta abrir tus sentimientos con personas de confianza.

SAGITARIO

Deberás ser menos orgulloso con la gente de tu entorno. No te gusta la sinceridad excesiva que te haga parecer o sentir vulnerable. Sin embargo, tienes que aprender a recibir las cosas que te dicen, sobre todo si vienen de gente que te quiere. Cuando sientas que quieres hacer algo para ya, trata de respirar hondo y pensarlo bien. Toda la calma que puedas conseguir la necesitarás. Te conviene.

CAPRICORNIO

Ojo con los rumores, Capricornio. Porque uno puede desestabilizarte y hacer pasar una semana terrible. Trata de constatarlos manteniendo una conversación o investigando por tu cuenta y, si no te encajan, refútalos de inmediato. En cambio, tu plano profesional es bastante positivo. Los momentos buenos llegan y las situaciones satisfactorias en tu día a día también. Sácale jugo y brilla como nunca.

ACUARIO

A veces las traiciones, aunque sean pequeñas o que sean realmente malentendidos que acaban mal, duelen mucho y desestabilizan nuestras emociones. Esta semana podría darse este caso, así que es mejor que te prepares y conciencies para saber cómo afrontarlo. La creatividad en lo profesional te atrapará. Intenta liberar tu cabeza de otros asuntos cuando te visite tu musa.

PISCIS

Esta semana necesitas estar calmado y tener paciencia en tus situaciones amorosas. Los astros muestran que habrá días bastante intensos, por lo que atraer la tranquilidad será muy beneficioso. En lo laboral se darán momentos en los que tengas que tomar una decisión que no será equitativa. Deberás escoger si te harás bien solo a ti o si, por el contrario, buscarás el bien común.