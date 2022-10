Toma nota cuanto antes. No te pierdas la información que tenemos para ti. Si eres de los que no cree en las fuerzas del destino y los signos del zodiaco, te aconsejamos revisar la siguiente nota, ya que nunca está de más saber lo que te podría ocurrir en los próximos días. Sea en el amor, el dinero o la salud, la astrología ha demostrado no ser un simple juego en la actualidad. Mira el horóscopo semanal de Depor y descubre qué tiene preparado el futuro para ti.

¿Qué es la astrología?

Se conoce como ‘astrología’ al estudio de la posición y los movimientos de los astros y su influencias en las personas y los acontecimientos del mundo. En esta misma línea, se sabe que la palabra proviene del griego ἀστρολογία (astrología), que significa un estudio o ciencia que trata de los astros.

La astrología, además, se basa en una serie de creencias y supersticiones según las cuales, a partir de la interpretación del movimiento de los astros, pueden conocerse y pronosticarse todos los acontecimientos terrenos, ya que estos están vinculados de alguna o otra forma con nuestra realidad.

ARIES

Aunque veas que tus proyectos se vuelven a poner en marcha con el fin de la temporada de Mercurio retrógrado, es importante que aceptes bien aquellos que realmente te beneficiarán. Por otro lado, deberías romper la rutina y probar nuevas experiencias. La energía de la semana te estimulará. Tendrías que aprovechar este impulso para fijar una cita o llevar tu relación actual por un nuevo camino.

TAURO

Esta semana te vas a sentir de buen humor y te irá bien en lo sentimental. Todo tu ser parece hechizado por un deseo de disfrutar del amor. Pero así como quieres sentirte querido, los demás también necesitan saber que se los demuestres, incluida tu pareja. Es posible que ella demande tu atención.

GÉMINIS

Esta semana vas a respirar un clima de ternura y sensibilidad. Aunque tu temperamento sea por naturaleza más combativo deberías tratar de bajar un poco la guardia. Avanzarás tanto en tu vida profesional como en tu vida de pareja. Todo te irá bien y hasta el problema más complejo que se te presente, lo solucionarás.

CÁNCER

Este semana te darás cuenta que es un buen momento para que te vuelvas a centrar en tu vida privada y en tu hogar. Incluso podrías llegar a sentir cuánto te necesitan tus seres queridos. Deberías tomarte el tiempo necesario para compartir momentos íntimos y sinceros con ellos. También, tendrías que intentar evitar caer en la rutina y quedarte pegado frente a la televisión.

LEO

El amor a veces está más cerca de lo que piensas, así que deberías abrir los ojos a la realidad. También tendrías que aprender a aceptar a las personas tal y como son, no como las sueñas. Con un poco de humildad y humor, seducirás a tu persona ideal. No pierdas el tiempo.

VIRGO

Puede que en esta semana tengas que usar todo tu encanto y seducción para salir de una situación difícil. Tal vez sea a causa de una lucha por ganar influencia o un conflicto en tu centro de trabajo. Por otro lado, quieres emprender nuevas actividades, aprender, ampliar tus horizontes, pero deberías tener cuidado de no dispersarte.

LIBRA

A lo largo de esta semana te sentirás libre de explorar nuevos territorios y las citas amorosas dominarán esta faceta. Pero deberías tener cuidado y no dejes lo cierto por lo dudoso. Si andas comprometido, no engañes a tu pareja, porque luego te arrepentirías amargamente de haber usado a la persona que comparte tu vida. Te verás abrumado por múltiples emociones y sentimientos que brotarán desde lo más profundo de tu ser.

ESCORPIO

Esta semana deberías intentar no ofender a nadie yendo de una cena a otra y luego de una velada con amigos a una reunión familiar. Si es posible, mejor elige a las personas que más te quieren. Es probable que tus emociones pasen a estar en un primer plano. Con gran facilidad podrían llegar a abrumarte y serías el primer sorprendido por la violencia de tus reacciones.

SAGITARIO

El trabajo se te dará de lujo esta semana, gracias a que podrás focalizarte en lo que necesites en cada momento. Sacarás los informes de manera rápida, las reuniones serán tu minuto de gloria y por supuesto todas tus ideas irán hacia delante. Es un buen momento laboral.

CAPRICORNIO

Esta semana vas a tener que controlar tus cambios de humor. Si algo te molesta , deberías dejarlo pasar porque este no es un buen momento. Tu estado de ánimo está bajo tu propia responsabilidad y debes asegurarte de recuperar el control de tus emociones. Así que deberías dar más espacio a la razón y no dejarte desestabilizar por algunas tormentas magnéticas pasajeras.

ACUARIO

Es el momento perfecto para que tomes esa gran decisión que llevas posponiendo bastante tiempo ya. Sé que puede cambiar completamente tu vida, pero si no te arriesgas nunca sabrás si será lo mejor para ti. Sal de tu zona de confort.

PISCIS

Deberías plantearte disfrutar de un poco de tranquilidad en compañía de tu pareja o de tus amigos. Es posible que te llamen para compartir las responsabilidades de un proyecto que hasta ahora has venido realizando en solitario. Aunque puede que al principio no te haga mucha gracias, el lado positivo es que te llevarás muy bien con esta nueva persona.