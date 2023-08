No te pierdas el horóscopo del lunes 21 de agosto por nada. La vida está llena de sorpresas que no imaginamos, por lo que siempre es bueno estar pendiente de las predicciones de cada uno de nuestros signos del zodiaco. Este tarot no es definitivo, así que te recordamos que solo tú tienes el poder de cambiar tu destino. Confíamos en que la siguiente nota te servirá de guía y te ayudará a aprovechar al máximo tu jornada, bien seas aries, tauro, géminis, cáncer, leo, virgo, libra, escorpio, sagitario, capricornio, acuario o piscis.

ARIES (21 DE MARZO - 19 DE ABRIL)

Si te sientes estresado al final de la jornada, trata de hacer alguna actividad relajante o reunirte con los amigos. Necesitas hacer nuevas amistades, pues es probable que de esta forma conozcas a la persona que has estado esperando para compartir tu vida. Tu situación, en general, va mejorando.

TAURO (20 DE ABRIL - 20 DE MAYO)

Es muy probable que cualquier cosa te sienta mal y cualquier comentario lo puedes tomar como un ataque personal. En tu entorno lo están notando, pero fuera de él la gente considera que tienes un carácter insoportable Intenta tomarte a diario comentarios y críticas como algo positivo.

GÉMINIS (21 DE MAYO - 20 DE JUNIO)

Te pueden ofrecer un gran trabajo, es probable que tu primer impulso sea rechazarlo porque te sientes demasiado comprometido con tu empleo actual. Ten en cuenta que las oportunidades no esperan y que no se repiten a diario. Ahora es momento de pensar en lo que a ti te conviene.

CÁNCER (21 DE JUNIO - 22 DE JULIO)

Es probable que te pese anímicamente la sobrecarga laboral que llevas desde hace ya un tiempo. No dejes que esto hoy te pase factura. Empieza por mantener el ánimo y el buen humor. En el amor, hoy tendrás ocasión de conocer a alguien por quien suspiras desde hace tiempo.

LEO (23 DE JULIO - 22 DE AGOSTO)

Antes de cambiar todo, necesitas solucionar algunos asuntos. En estos momentos tienes muchas responsabilidades que atender a diario. Toma en cuenta que para eso que estás deseando a diario necesitas una estabilidad económica que ahora no tienes. . En el terreno sentimental, si estás en una relación es el momento de sentar las bases para asegurar su futuro.

VIRGO (23 DE AGOSTO - 22 DE SEPTIEMBRE)

Aunque estés deseando a diario progresar, no es buen día para tomar decisiones de este tipo. Mantente tal como estás y no ambiciones más de lo que la vida te está dando. Tienes capacidad para ver los aspectos positivos de la gente y esto será muy importante para tu futuro.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE - 22 DE OCTUBRE)

Deja de estar pensando en todo momento en lo que vas a hacer mañana, Libra, porque preparando el futuro te estás perdiendo el presente. En el ámbito laboral, hoy te saldrá más a cuenta mantenerte un poco en la sombra y evitar cualquier tipo de discusión. En el amor, llegará un buen momento.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE - 21 DE NOVIEMBRE)

Toma en cuenta a quién le cuentas las cosas, Escorpio. Hay cierto personaje que siempre te ha tenido envidia y que a diario utiliza esta información para hacer comentarios malos. En el terreno sentimental, tienes que controlar este impulso a responder a ciertos comentarios provocativos de tu pareja.

SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE - 21 DE DICIEMBRE)

Es un buen momento para destacar en el trabajo. Si deseas progresar, Sagitario, hazte valer más y potencia la buena relación con tus superiores. En el ámbito sentimental, acepta hoy la propuesta de tu pareja para probar una nueva actividad que podría convertirse en tu pasatiempo favorito.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE - 19 DE ENERO)

Necesitas canalizar a diario toda tu energía en algo concreto, puede ser la tarea que tienes entre manos o también algún proyecto que estás madurando. Ahora no puedes permitirte tener enemigos, Capricornio. En el terreno sentimental, no descuides tu relación o lo que vienes formando.

ACUARIO (20 DE ENERO - 18 DE FEBRERO)

Sácale provecho tu habilidad de estar en el momento preciso en el lugar correcto. No vayas dejando que te pasen por delante, opciones que dejas escapar porque crees que no es el momento apropiado. Se plantearán temas que te ayudarán en tu progreso personal y profesional.

PISCIS (19 DE FEBRERO - 20 DE MARZO)

Alguien te puede sorprender en el ámbito laboral. Es probable que hoy adviertas que alguien de tu entorno cercano está gastando más de lo que realmente puede. En el amor, Piscis, hay una persona que te está rondando a diario, pero a ti no te gusta. Hay muchas maneras de hacérselo saber.