Descubre que depara el futuro para ti este martes 13 de junio según el mundo de la astrología. Ten presente que las predicciones están ordenadas de Aries hasta Piscis y encontrarás diversos augurios que dirán como podría ser tu día. No importa de qué signo del zodiaco seas, la vida es una sola y uno nunca sabe lo que el futuro ‘escrito’ para nosotros. En la siguiente nota de Depor, conocerás cómo te irá en el amor, el dinero, el trabajo y la salud según el horóscopo.

ARIES

Estás en una época de tu vida en la que la estabilidad es muy necesaria. Debes huir de las relaciones superficiales y buscar una persona en la que poder confiar. No te creas todo lo que escuches, aunque no puedes dejar de tenerlo en cuenta. Los reajustes que se están produciendo en tu vida son un síntoma de crecimiento interior, pese a que no aciertes en todas las soluciones, ponerte manos a la obra es un progreso.

TAURO

Debes estar preparado para luchar por lo que crees que es correcto, pero recuerda que quienes tienen diferentes puntos de vista sólo son tus oponentes, no tus enemigos. Descubrirás problemas donde creías que no los había. Te recomendamos tener cuidado en el trabajo. Necesitas mucha atención y afecto, pero debes cuidar mucho dónde los buscas, porque una relación que comience ahora podría terminar mal.

GÉMINIS

El peor error que podrías cometer hoy es subestimar las fuerzas de los demás y sobrevalorar las tuyas. Tu habilidad innata para resolver los problemas te ahorrará mucho tiempo hoy, dedícalo a tu familia y a las personas que en verdad estimas. Hoy más que nunca, necesitas más calor humano. Tienes que ponerte a ti mismo en primer plano, mejorar tu autoestima y creerte las posibilidades que tienes de triunfar.

CÁNCER

En este momento no te queda más remedio que confiar y aceptar la ayuda que alguien te ofrece, no podrás hacer muchas cosas sola. Las responsabilidades y preocupaciones reducen mucho tu espacio vital privado y eso influye de manera negativa en tus relaciones sentimentales. Piensa muy bien cada paso que des hoy, porque la suerte no estará de tu parte. Te exigirá mucha atención completar tu jornada laboral sin que se produzcan contratiempos.

LEO

El camino hacia la maduración no es sencillo ni tampoco corto, y parte desde el reconocimiento de las propias limitaciones. Una persona que te pedirá consejo lo hará de forma sincera, con el corazón en la mano. Ten mucho cuidado con hablar a la ligera, si no sabes qué decir, mejor es quedarte en silencio. Podrás confiar hoy en las iniciativas que adoptes, serán positivas en general y tendrán el apoyo de los astros en el futuro.

VIRGO

Es momento de dialogar, de negociar con todas las posibilidades abiertas y mirando el bien común sin primar los intereses particulares. Si te encuentras soltero, dale una oportunidad hoy al amor. Te mereces más cariño del que recibes y puede que tú tengas la culpa por ser tan hermético. Se acercan días marcados por el cambio, y hoy habrá mucha actividad a tu alrededor especialmente en tu ámbito social. Ten en cuenta que los cambios también afectarán a tu pareja.

LIBRA

Es muy complicado llevar toda la responsabilidad sobre tus hombros. Si dejas que los demás participen en las decisiones, habrás avanzado mucho en el camino de la tranquilidad. Huye de los triángulos amorosos como de la pólvora, puedes terminar metido en una situación que no te conviene nada y que sólo te causará dolor. Será difícil que nadie pueda interponerse hoy entre tú y tus objetivos, el ímpetu con el que te lanzarás a por lo que quieres es prácticamente definitivo.

ESCORPIO

Es muy importante que trates de salir de la rutina; busca alternativas vitales válidas, aunque sean temporalmente reducidas. Debes liberarte cuanto antes de todo aquello que te reprime, deshacerte de ataduras que no te conducen a nada y romper con personas que te retrasan. Si tu pareja realmente te ama, te apoyará sin pensarlo siquiera en un asunto prioritario para ti, sino, ponte a replantear tu relación Piensa bien.

SAGITARIO

Estás ahora en la vanguardia y no debe preocuparte que algunas personas no te entiendan, es el pequeño precio que tienes que pagar. Eres muy propenso hoy a dejarte engañar por palabras bonitas y por promesas que luego nunca se cumplirán. Tienes que ser un poco más desconfiado. Ten mucho cuidado con lo que comentas delante de otras personas, especialmente extraños. Tus deseos de compartir y comunicar pueden traerte muchos problemas hoy.

CAPRICORNIO

La comunicación con personas que son importantes en tu vida debe ser directa, sin ningún intermediario. Y recuerda que no todo el que dice ser tu amigo realmente lo es. Este no es el momento de mostrarte autosuficiente, si tienes que pedir ayuda, hazlo cuanto antes sin falso orgullo. Tienes muchos deseos de diversión y no debes reprimirlos. Encontrarás el apoyo de tus amigos y puede que se cruce en tu camino la estela del amor, o de una aventura ocasional.

ACUARIO

Las respuestas a tus preguntas están más cerca de lo que piensas, sólo tienes que buscar en el lugar o en las personas adecuadas en tu vida. Vives cada vez con mayor esperanza. Las personas que te critican ahora vendrán en el futuro a pedirte disculpas, sin embargo el daño ya está. Defiéndete con dignidad. Tus problemas no se van a resolver ellos solos, tienes que afrontarlos con todas tus energías y dedicación. Toma la iniciativa.

PISCIS

Lo que exiges a los demás debes encontrarlo en el espejo de lo que tú ofreces. Algunos hábitos negativos pueden perjudicar y deteriorar tus relaciones sentimentales actuales. Te conviene más el sosiego que la rapidez. Una persona que se mueven a tu alrededor se toma muy a pecho tus palabras, aunque no siempre hables en serio. Por lo tanto, debes tener extremo cuidado con lo que dices en público.