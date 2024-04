Este test visual me ha dejado atónito. Hasta ahora no salgo de mi asombro. Qué increíble que haya podido conocerme a la perfección con solo dar una respuesta en esta prueba. ¿Te interesa participar en la misma? Pues te comento que aquí debes mirar la imagen de abajo y luego indicar qué flor corresponde al mes de tu cumpleaños. Esa será la única capaz de exponer tu forma de ser. Obviamente, mentir está prohibido. Si engañas, la información que acabarás leyendo no guardará relación alguna contigo. En otras palabras, perderás tu tiempo, así que no cometas ese error. ¡Recuerda que guerra avisada no mata gente! Actúa correctamente y todo estará bien. ¡Vamos!

Imagen del test visual

¿Cuántas flores hay en la imagen del test visual? Hay 12 debido a que cada una representa un mes. Una vez que hayas seleccionado la correcta, lo que faltará será leer los resultados de la prueba. Ten en cuenta que estos no poseen validez científica. Sé que varios aseguran que sí, pero esta es la verdad.

TEST VISUAL | Esta imagen muestra 12 flores. Cada una representa un mes. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Flor de enero (January):

Si esta flor corresponde al mes de tu cumpleaños, eres una persona terca, leal y cariñosa. Sabes cómo hacer felices a los demás.

Flor de febrero (February):

Si esta flor corresponde al mes de tu cumpleaños, eres una persona honesta, leal, astuta, inteligente, ingeniosa y soñadora. Te encanta hacer amigos, pero a veces la timidez te gana.

Flor de marzo (March):

Si esta flor corresponde al mes de tu cumpleaños, eres una persona comprensiva, honesta, generosa, creativa y sensible. Tiendes a disfrutar del tiempo contigo mismo(a) debido a tu naturaleza tímida.

Flor de abril (April):

Si esta flor corresponde al mes de tu cumpleaños, eres una persona generosa y cariñosa. Te gusta tener la atención de los demás. Recuerdas bastante los momentos especiales.

Flor de mayo (May):

Si esta flor corresponde al mes de tu cumpleaños, eres una persona afectuosa. Siempre trabajas en algo nuevo. Hay quienes te consideran como alguien muy sexy.

Flor de junio (June):

Si esta flor corresponde al mes de tu cumpleaños, eres una persona inteligente, ingeniosa, soñadora, leal y honesta.

Flor de julio (July):

Si esta flor corresponde al mes de tu cumpleaños, sabes cómo hacer reír a los demás. Eres una persona amable. Tratas a todos de la misma manera. Perdonas, pero tu corazón demora en sanar.

Flor de agosto (August):

Si esta flor corresponde al mes de tu cumpleaños, eres una persona comprensiva, generosa y honesta. Te encanta hacer bromas. Prefieres la paz y la serenidad.

Flor de septiembre (September):

Si esta flor corresponde al mes de tu cumpleaños, eres una persona leal, generosa y comprensiva. Siempre te esfuerzas por hacer las cosas muy bien. Disfrutas pasar el tiempo a solas.

Flor de octubre (October):

Si esta flor corresponde al mes de tu cumpleaños, nunca olvidas cuando alguien te hace daño. Eres una persona que se esfuerza por alcanzar la belleza interior y exterior. Destacas por tu generosidad.

Flor de noviembre (November):

Si esta flor corresponde al mes de tu cumpleaños, no te agradan las reglas. Tiendes a no hacer caso a las normas. Sabes muy bien lo que significa ser amigo(a) de alguien.

Flor de diciembre (December):

Si esta flor corresponde al mes de tu cumpleaños, no eres una persona superficial ni agresiva. Sobresales por tu amabilidad. Diviertes a todos con tus ocurrencias.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.