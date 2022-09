Seas Aries, Géminis, Virgo o Capricornio, recuerda que la vida puede sorprenderte de muchas maneras, por lo que no hay mejor forma de estar preparado que con el tarot. Echa un vistazo a la información y no olvides compartir estas predicciones con tus seres queridos. Si eres fiel creyente de la astrología y consideras que tu signo zodiacal es clave para tu futuro, esta nota es para ti. No dejes pasar la oportunidad y toma nota de lo que te depara el destino para este 21 de septiembre según el horóscopo.

ARIES

Tanta libertad gracias a la posición de Martes y Venus en Acuario te va a dar la confianza para que por fin digas que no a esos planes que realmente no te apetece hacer. Muchas veces pecas de bienqueda, lo que no sabes es que la única perjudicada aquí eres tú, ya que ni te lo pasas bien. Nadie te va a quitar el puesto de la más fiestera porque un fin de semana te quedes en casa, tenlo en cuenta.

TAURO

Tauro, esta semana te vendrá bien mantener la cabeza fría ante las situaciones que acontezcan. En el plano afectivo, percibirás cierta melancolía por parte de tu entorno. Intenta empatizar con los demás dominando tu estado anímico para evitar contagiarte de esa negatividad.

A nivel laboral, deberás aplicar ese mismo consejo. Procura mantenerte firme y profesional aunque te irrite la ineptitud de los demás. Para mantenerte saludable, vigila de cerca tus sentimientos y tu humor a lo largo de los días y recurre a un especialista si lo crees conveniente.

GÉMINIS

Tu fortaleza mental es impresionante. Eres capaz de manejar cualquier situación y afrontar todo tipo de retos, aunque esta semana te toparás con un sinfín de emociones que podrían afectar tu estado de ánimo. El trabajo empieza a agobiarte un poco, como también las responsabilidades. Ante esto, lo mejor será apelar a la organización para que cumplas con cada una de tus tareas.

CÁNCER

Cáncer, durante esta semana la prioridad eres tú mismo. Necesitas mejorar tu autoestima. Normalmente estás más pendiente de los demás que de ti. Durante los próximos días te conviene priorizar el bienestar propio.

A nivel laboral, te conviene salir de la zona de confort para buscar la autosatisfacción profesional. Esfuérzate para que tus sueños se hagan realidad. Aunque cueste, sé insistente y finalmente conseguirás lo que te propongas. Para estar saludable, debes dar más importancia a tu alimentación. Recuerda que somos lo que comemos.

LEO

Lo mejor de que vivas por encima del bien y del mal es que siempre eres tú la que sales ganando cuando los demás terminan dramando. Esta semana, por supuesto, será así, porque pasarás olímpicamente de contestar a esos ‘crushes’ que llevan una temporada abriéndote conversación, con el único objetivo de tener una cita contigo. Yo que tú miraría si alguno es Cáncer o Piscis, ya que quizá vas a tener que tacharlos de tu lista.

VIRGO

Las segundas partes no tienen por qué ser malas. Ahora bien, cuando se trata de una Virgo intentando volver a confiar a alguien… ¿Está segura de que vas a poder hacerlo? ¿Estás segura de que no vas a estar con la mosca detrás de la oreja todo el rato? Si no es así, adelante: esa persona se merece otra oportunidad. Pero si vas a estar rayada, es mucho mejor que pases página y cierres la puerta.

LIBRA

En ciertas ocasiones lo mejor sería que actuaras con discreción. Evita los malos entendidos. Asimismo, deberías dejar atrás las conductas agresivas. Recuerda que eres un ejemplo para otras personas y sería mejor ofrecer tu mejor cara. En cuanto a tu salud, no bajes la guardia. Tenías problemas que te aquejaban, ya estás saliendo de ellos, pero no te descuides por favor.

ESCORPIO

Hay personas a tu alrededor en la que no puedes confiar. ¿El motivo? Pues quieren lo que tienes y eso los lleva a ponerte piedras en el camino. Ten cuidado y sé muy inteligente. La vida te da una segunda oportunidad para enderezar las cosas que se hayan hecho mal, así que aprovéchala. En cuestiones familiares, estás pleno, con cariño y un momento de resurgimiento.

SAGITARIO

Un objetivo que te trazaste está por llegar a buen puerto. El esfuerzo y las ganas que has puesto traerán su recompensa en los próximos días, así que felicidades. Disfruta del logro y de todo lo que vendrá con él. Aprovechando el buen momento, incrementa tus estudios, ya sea con un curso o unas clases de idiomas. Sueles tener buen ojo para lo que haces, busca lo mejor para ti.

CAPRICORNIO

Buscas un amor que te haga soñar y vivir todos esos momentos inolvidables que tanto añoras. Paciencia. Muy pronto habrá buenas noticias al respecto. Puede ser que alguien aparezca de manera casi sorpresiva. ¿Será acaso una persona del pasado? En cuanto al dinero, las cosas no van tan bien como quisieras, pero tampoco están tan mal. Aprender a administrar tus ingresos.

ACUARIO

Eres una persona soñadora, amable y dedicada, esto suele traer cosas positivas a tu vida. No obstante, hay un problema que está afectando tu salud. Recuerda que hay cosas que están en tus manos resolver, pero otras que no. Evita angustiarte de más, resuelve lo que puedes y mira hacia delante. Es un buen momento para hacer un viaje corto, para convivir con la naturaleza y acercarte a tus seres queridos.

PISCIS

Piscis, se acerca una semana de cambios. Tu horóscopo te recomienda reflexionar sobre tus relaciones. Debes rodearte de personas que te sumen. En cuanto a asuntos económicos, se mantendrá la estabilidad y se presentarán nuevos proyectos que te pueden ayudar a crecer.