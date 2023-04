¿Estás preparado para saber lo que te depara el destino? El horóscopo correspondiente al sábado 15 de abril ya está aquí. Los astros no dejan de sorprender a millones de personas con sus acertadas predicciones. No importa de qué signo del zodiaco seas, revisa cómo te irá en temas importantes como el amor, la salud y el dinero este fin de semana. Mira la información que tenemos para ti y compártela con tus amigos y familiares.

Aries

Este sábado tendrás ocasión de sacar ese “emperador” que llevas dentro e imponer tu voluntad a las personas con las que convives. Vas a mostrar tu carácter más colérico como consecuencia de desencuentros o disturbios familiares. En realidad no se trata de nada grave, pero te sacará de quicio.

Tauro

Este fin de semana iniciará con buenas perspectivas, sobre todo porque el amor te tiene reservada una sorpresa. Las influencias de los astros te favorecen en estos momentos y lo haré mucho más desde mayo hacia adelante. Hoy vas a tener un adelanto con el que no contabas relacionado con tu vida íntima.

Géminis

Este sábado tendrás alegrías inesperadas. En concreto será un día excelente para cultivar todo tipo de relaciones, de amor, amistad o simplemente moverte en grupos. También será un buen momento para el contacto con la naturaleza. Puedes hacer un viaje, verás todo resultará muy favorable. Asimismo, te llegará una noticia inesperada.

Cáncer

No siempre las cosas salen como uno quiere, pero no debes inquietarte por ello. Esperabas este día con ilusión porque hay algo que estás deseando o porque un ser querido se va a comunicar contigo. Sin embargo, las cosas no van a ir en el sentido que tú esperabas aunque no será por culpa tuya. Debes tener paciencia.

Leo

El destino te trae un día que va a ser estupendo. En algunos pasajes del sábado te vas a sentir muy feliz. Sin embargo, para que todo ocurra de este modo vas a tener que empujar o incluso forzar un poquito las cosas, por lo menos al principio, ya que tus seres queridos podrían apuntar hacia otra dirección.

Virgo

Hoy lograrás olvidarte un poco de los temas laborales y las cosas pendientes. Eso te permitirá ser más feliz y tener un poco de paz y relajación, algo que obtienes en pocas ocasiones. Vas a estar acompañado de tus seres queridos. Aprovecha bien estos momentos porque luego seguirás con fuerza tu rutina.

Libra

Libra tiene fama de estar relacionado con bellos sentimientos y el amor; sin embargo, este sábado debes ir con prudencia porque el amor, o una de tus amistades más queridas, te dará un amargo e inesperado disgusto. Alguien que pensabas que era un ser maravilloso, puede convertirse en todo lo contrario.

Escorpio

Estás en un gran momento, desde el punto de vista planetario, y como consecuencia de ello este fin de semana, o al menos el día de hoy, te tiene reservadas muchas alegrías en el terreno personal. Pero en el caso de que todavía hoy te toque trabajar todo te saldrán muy bien y resolverás brillantemente los problemas.

Sagitario

Es una suerte que llegue el fin de semana porque esta vez te cogerá especialmente cansado o desfondado, pero no tanto en lo físico sino sobre todo en lo psíquico. Asimismo, las excelentes influencias de las astros que en estos momentos te están protegiendo, harán que puedas gozar de un día rico en sucesos felices.

Capricornio

Es un sábado ideal para viajar o, simplemente, para salir de tu entorno habitual, además lo necesitas más de lo que crees. La influencia favorable de Urano te llevará a hacer actividades diferentes o incluso reunirte con nuevos amigos, o ir con los que ya tenías a nuevos lugares. Hay te hará falta salir de tu círculo.

Acuario

Muchas personas suelen utilizar el fin de semana para descansar, pero este sábado vas a hacer totalmente lo contrario, te sentirás lleno de vitalidad y abordarás con pasión todo tipo de actividades. Y en el caso de que hoy tuvieras que trabajar entonces podrás en ello toda tu energía. Es un buen día para que realices actividades deportivas.

Piscis

Gran día para volcarte en la vida familiar y los asuntos del corazón en general, y no solo porque es lo que más deseas sino también porque te va a ir muy bien en ello. Tienes que olvidar un poco tu permanente deseo de ayudar a otras personas y centrarte en tu pareja y aquellos con los que convives, y que tienes algo abandonados.