No importa el signo que seas, conoce cómo te irá en cuanto al amor, la salud, el dinero y el trabajo. Si quieres saber qué te depara el destino desde el lunes 04 de abril al domingo 10 del mismo mes, este horóscopo es para ti. A favor o en contra, los astros no dejan de sorprendernos con lo que pueden preparar para ti. ¿Te atreves a conocer qué pasara contigo en estos días? Adelante.

El mes de abril está cargado con una energía muy especial y cada uno de los signos del zodiaco lo resentirá de diferente manera. Las predicciones de hoy podrán darle una dirección a tu semana y te ayudarán a enfocar mejor los puntos más importantes que debes de tener en cuenta.

Aries

Tendrás una semana llena de buenas noticias. En el trabajo las cosas marchan bien, pero van a mejorar de manera considerable, lo mismo sucederá en el aspecto familiar, en el que tendrás un entorno agradable, con momentos inolvidables. El amor no podía estar fuera de las buenas nuevas, pues alguien muy especial ya está o regresará a tu vida. No desaproveches la oportunidad de ser feliz.

Tauro

En estos días estarás demasiado sensible, Tauro, y has de hacer todo lo posible para ver la realidad y no dejarte llevar por tus percepciones. Puedes pensar que el mundo entero está en tu contra o enfadarte por temas que no tienen importancia alguna. No le reproches a nadie lo que diga o haga, todo el mundo tiene libertad para expresarse. Antes de saltar, piénsatelo dos veces. Puedes molestar mucho con tus palabras y el caso es que cuando se te pase esta racha de susceptibilidad extrema podrías arrepentirte.

Géminis

La vida muchas veces te pone enfrente retos que debes asumir con mucha inteligencia. Eres una de esas personas que tiene la capacidad para hacerlo. Apoya a los familiares cercanos que están atravesando por alguna dificultad. Muy pronto llegarán esos días de descanso que tanto te mereces y que te has ganado a pulso. Disfrútalos al máximo.

Cáncer

Por fin tu cabeza ya no echa humo por los temas laborales, Cáncer. Ya se ha acabado la época difícil que has atravesado últimamente a causa de las diferencias con uno de tus superiores que te hacía la vida imposible. Si optaste por pasar del tema y seguir esforzándote para demostrar tu valía profesional, ahora es el momento de recoger los frutos porque todo ese esfuerzo no ha sido en vano. Has podido demostrar tu nivel y tu tenacidad. Esta semana obtendrás el reconocimiento que mereces.

Leo

Si tienes alguna deuda económica pendiente, sáldala en cuanto puedas. No te cierres las puertas con quien te las abrió en el momento en que lo necesitabas. Debes poner mayor empeño en el trabajo, has descuidado algunas cosas y eso te trae problemas. Si no estás a gusto, dale la vuelta a la página y dirígete hacia otro lado.

Virgo

Una actividad desbordante en el trabajo repercutirá negativamente en tu humor, Virgo. Evítalo porque esto te podría traer problemas de relación con tus colegas. Deberías estar contenta porque un aumento de actividad significa que las cosas van bien, mejor de lo que han ido hasta ahora. Es posible que te pongas nerviosa porque tendrás que hacer cosas a las que no estás habituada y quizá te sientas insegura.

Libra

Este es un buen momento para reflexionar, para tratar de encontrarte contigo mismo y saber hacia dónde quieres ir. Algunas situaciones te obligan a pensar mejor las cosas, a no dar un paso a la aventura, a arriesgar de más. Ya lo has hecho y no te ha funcionado. Ahora, tienes que ir a la segura.

Escorpio

Se te presenta una excelente semana en el terreno laboral gracias a una influencia astral muy positiva, Escorpio. Ahora puedes conseguir todo lo que te propongas. Hacia el fin de semana es probable que te llegue la oportunidad con la que soñabas y ganarás un gran prestigio profesional. En cambio, el tema económico está en riesgo. No es buen momento para poner en marcha ningún proyecto. Además, quizá alguien conocido te pida que le prestes dinero.

Sagitario

Eres una persona apasionada y generosa, a la que le gusta convivir y disfrutar hasta del más mínimo detalle. Muchas veces te gusta ser el centro de atención y captar todas las miradas. Si andas en busca de pareja, hay buenas noticias, pues entre miércoles y jueves esa persona podría aparecer en tu vida de la manera que menos te imaginas.

Capricornio

Entras en una buena etapa en el aspecto laboral, Capricornio. Ahora te sientes más cómoda porque has visto que te aprecian personalmente y valoran el trabajo que haces. Aún así, es recomendable que te cortes un poco cuando tengas que decir algo en ese entorno, porque sueles ser demasiado brusca. Este mismo problema se te puede presentar si tienes un negocio propio. Si algo no sale como tú esperas te entra ese pronto que al final te causa problemas.

Acuario

A veces te dejas dominar por tus emociones, pero será benéfico que aprendas a dominarlas. También debes dejar de actuar de manera impulsiva y más pensada. No será una buena semana para sellar un compromiso ni para firmar un contrato. Será mejor esperar un tiempo para que las condiciones te beneficien.

Piscis

Estás en unos días muy importantes para ti que pueden influir en tu proyección profesional, Piscis. Lo más positivo te puede llegar a través de una persona de poder de tu empresa, quizá alguien recién contratado, que reparará en tu capacidad. Destacas entre los demás por tu buen rendimiento y aunque esto molesta a algunos que no quieren esforzarse tanto, esta persona tendrá claro por donde van los tiros.