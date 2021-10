Si no conoces la personalidad de Leo en el amor, en la siguiente nota de la describiremos. Este signo se caracteriza por darlo todo, no se guarda nada. El arrepentimiento no está dentro de sus planes y lo más seguro es que siempre demuestre todo lo que siente. En el horóscopo, este es un signo de mucha intensidad, sin embargo, deberás tener cuidado porque la traición es uno de sus enemigos.

A Leo le gusta muchísimo los detalles, que te preocupes por él y que sepas cada cosa que le gusta. Ese nivel de interés hacia su personalidad hará que tome en serio lo que sientes por él.

¿Cómo son las personas de Leo en el amor?

Los Leo se caracterizan por ser personas muy exigentes con lo que quiere y lo que buscan en el amor, pero también son generosos a la hora de compartir lo que sienten, y receptivos a los estímulos más románticos de la pareja. Leo es un signo de fuego, y como tal es un ser caliente y pasional que vive las relaciones íntimas con velocidad y desenfreno.

¿Cómo es saber si Leo está enamorado?

Cuando un Leo se enamora, su cabeza solo se enfoca que darle todo el espacio necesario a su pareja para que el amor fluya con naturaleza. No le gusta forzar nada, pero lo entrega todo a la vez.

¿Qué signo no es compatible con Tauro?

Los signos más compatibles con Leo son Libra, Escorpio, Sagitario, Aries y Tauro. Se lleva mejor con Géminis, a pesar de ciertas diferencias. También se lleva bien con los Cáncer por su ternura y con los Acuario por su sinceridad.