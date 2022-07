Puedes estar de acuerdo o no, pero los astros no dejan de sorprenderte con lo que te espera en el futuro. Si quieres saber qué te depara el destino desde el lunes 11 al domingo 17 de julio, este horóscopo es para ti. Sin importar el signo del zodiaco que seas, entérate cómo te irá en la salud, dinero, amor y el trabajo. ¿Te atreves a conocer qué pasara contigo en esta semana? Adelante.

ARIES

Esta semana te sentirás vigilante. Sin embargo, tendrás un encuentro apasionante que cambiará tu visión de la vida. En el terreno amoroso, te sentirás estimulado a tener una nueva relación. No le cierres la puerta, pero tampoco te ciegues y analiza bien a la persona para ver las cosas con claridad. Piensa en ti.

TAURO

No te cierres a solucionar todo solo. Hay personas que son capaces de entenderte y no tienes que darles nada a cambio para que te ayuden, porque te quieren. Por otro lado, a lo largo de la semana es posible que conozcas a alguien, pero si ya tienes una relación, deberías quedarte con la persona que ahora está a tu lado, porque dará todo por ti.

GÉMINIS

Como es una costumbre, siempre necesitas alimentar constantemente tu mente con nuevos conocimientos y explorar áreas desconocidas. Así que está semana tu apetito intelectual incrementará. Este rasgo de tu carácter es una verdadera riqueza que te permitirá evolucionar. Por ello, no le pongas límites a esa tendencia natural. En el terreno del amor, podrías sentir que tienes problemas para expresar tus sentimientos y es que te estarías negando a aceptar que tu relación ha llegado a un punto de verdadero cuestionamiento. Piensa bien las cosas.

CÁNCER

Posees un carácter generoso y a veces piensas que se aprovechan de ti. Claro, es cierto que algunas personas abusan de tu generosidad. Tus instintos son siempre guías si sabes prestarles atención. Así que no deberías dudar a la hora de seguir tu primera impresión. Algo que tienes que repetir en tu vida sentimental y deberías dar sin pedir nada a cambio. Además, tú no eres de los que te sirven las medias tintas.

LEO

Es muy probable que en el amor no te esté yendo bien. Sin embargo, esta semana deberías intentar concentrarte en ese tema con tu pareja. Últimamente tuviste suerte y adquiriste la mala costumbre de dejar que las cosas sucedan solas. Desafortunadamente, a veces tienes que tomar decisiones rápidas. Las emociones demasiado fuertes te lo pondrán difícil.

VIRGO

Esta semana deberás analizar tu relación. Si ambos están nerviosos, obviamente esto no crea las condiciones ideales para llevar una vida armoniosa juntos. Deberías tener cuidado de no ser brusco e hiriente y mostrarte receptivo a las sensibilidades de la otra persona.

LIBRA

Si tus planes cambian de un momento a otro esta semana, no te sorprendas. Tal vez puedes aprovechar tener una cita. La pasarás muy bien. Por otro lado, un problema podría recaer sobre ti o simplemente una persona cerca buscará que la consueles. Tus perspectivas son concretas y entiendes fácilmente lo que va mal. Personas con ideas brillantes te ayudarán en tus proyectos. Deberías escucharlas de buen grado, pero no te dejes influir totalmente por ellas.

ESCORPIO

En tu vida amorosa, crees que te estás protegiendo al poner cierta distancia entre los demás. De hecho, lo más probable es que si obras así lo que consigas es aislarte. Las relaciones románticas en particular no te funcionan en este momento, pero no fuerces las cosas, porque no te servirá para nada. Encontrarás consuelo en tu interior.

SAGITARIO

Esta semana tu sentido ambición aumentará. Pero posible que las personas de tu entorno no sigan tu ritmo. Deberás tener paciencia y no juzgarlos con demasiada dureza. En tanto, en el terreno de juego, tu pareja estará en el centro de tus pensamientos. No lo puedes controlar, estás enamorado y eso es bueno. Te has dedicado demasiado a tu trabajo y ahora te toca disfrutar tu relación.

CAPRICORNIO

Esta semana las cosas vas a ir en la dirección correcta. Estarás muy seguro y servirás de consejero, porque recogerás confidencias e informaciones de todos lados, las cuales te pueden serte muy útiles Por fin, podrás fortalecer y consolidar amistades que aún son recientes y frágiles. En tanto, en tu vida de pareja, harás alguna reflexión más hiriente de lo que imaginabas.

ACUARIO

Es probable que tengas dificultades para ir en una dirección concreta. No te sentirás seguro y vas a imaginar todo lo que pasaría si hicieras esto o aquello. Puede que ahora no sea el momento de comprometerse. Todavía deberías tener un poco de paciencia. Deberías dejar ir tus defensas y exponer tu alma sensible a la luz.

PISCIS

Deberías tener cuidado con la tentación conformista. Tu personalidad tiene un valor real y no creas que la vida de otras personas es más fácil. Piensa en las personas que quieres y mentalízate que tomas decisiones correctas. Seguramente esta semana recurrirás a a una persona cerca para que te aconseje. Con solo hablarle con sinceridad, podrás analizar mejor lo que te está pasando.





