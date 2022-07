Si crees en los astros, entérate lo que tu signo zodiacal tiene preparado para ti durante esta semana. El futuro tiene cosas muy importantes para ti y tendrás que aprovecharlas al máximo. Revisando el horóscopo podrías llevarte muchas sorpresas, pues este te cuenta detalles inéditos sobre tu futuro y lo que pasará en tu día a día. Por ello, en Depor nos preocupamos por ti y te mostramos esta información que no deberás dejar pasar.

ARIES

Esta semana podrías sentirte un poco abrumado por los acontecimientos. Algunas cosas vienen ya de tiempo atrás, como la frustración por estar en un puesto de trabajo que no te satisface, pero otras cosas serán puntuales y cuestión de azar. Así que, Aries, si estos días van a estar llenos de inconvenientes. Evita el mal humor y piensa en soluciones. Ponte en marcha y si lo buscas algo, lo vas a encontrar. En el terreno sentimental, puede ser una semana de nuevos comienzos para ti.

TAURO

Debes liberarte, cuanto antes, de esta sensación de inseguridad y desconfianza hacia todas las personas que te rodean en el trabajo. Es normal que pienses que muchos desearían tu puesto de trabajo, pero esto no significa que confabulen en tu contra. Tauro, algo está ocurriendo en tu vida: entrarás en un ciclo en que tendrás el impulso de mejorar personalmente. En tanto, en el amor, se presentan ante ti bastantes posibilidades y puedes atraer a quien tú prefieras.

GÉMINIS

Esta semana podría ser el momento en que digas basta: la carga laboral te podría pasar factura, y necesitas urgente distraerte y divertirte. Busca a tus amigos que son quienes mejor sabrán ayudarte. Además, por intermedio de ellos, es posible que conozcas a una persona que te impactará y con quien podrás establecer una relación duradera. En el terreno laboral, busca nuevos horizontes y los astros favorecerán en ese cambio.

CÁNCER

Esta semana, la armonía y la paz parece estarán de tu lado y deberías dejar de sufrir por cuestiones económicas. La llegada de un dinero te pondrá de buen humor. Asimismo, la suerte te sonreirá en el trabajo donde es probable que te ofrezcan lo que has estado buscando desde hace tiempo.

LEO

Esta semana tendrás luz en tu interior y esa actitud se reflejará en todo lo que hagas. Hasta atraerá hacia ti muchas cosas interesantes, incluso, algunas que considerabas un sueño imposible de cumplirse. Los astros te favorecen en el aspecto económico y te surgirán oportunidades para incrementar tu dinero ahorrado. Aprovéchalas. En tanto, en el terreno sentimental, podrías tener problemas con tu pareja por su forma despreocupada de gastar el dinero.

VIRGO

Procura mantenerte al margen de conflictos y discusiones si quieres evitar contagiarte de esa negatividad. En el terreno laboral, Virgo, es posible que te ofrezcan un ascenso o algún tipo de honor. Entras en un ciclo de prosperidad económica y esto también te hará sentir bien emocionalmente. En tanto, si tienes ya una pareja, y están iniciando una historia de amor con alguien más, es un muy buen momento para aclarar determinadas cosas. Debes evitar herir a alguien.

LIBRA

Preocúpate por tu salud y empieza a cuidarte: hacer ejercicio no estaría mal. Quita de tu vida todo aquello que te quita vitalidad y esplendor. Libra, si tienes en mente montar algún negocio, es el momento. La suerte y la prosperidad también estarán ahí, sin que tengas que hacer un gran esfuerzo por buscarlas.

ESCORPIO

Esta semana un bache anímico te aquejará y todo es producto al estrés. Busca maneras para relajarte. Debe ser algo que te motive y así mejorarás también en el aspecto psicológico. En el terreno laboral, mantente al margen de los pequeños roces que pueden surgir en estos días. No te conviene para nada alterarte.

SAGITARIO

Producirás grandes cambios de humor. Realmente no sabrás lo que quieres, a quién quieres ver o no ver. Puede que incluso te muestres insoportable con las personas de tu entorno. No te conviene en absoluto entablar discusiones con nadie, así que deberías tomarte estos días como una oportunidad para desconectar de todo. En el ámbito económico, por suerte, tus cuentas ahora se van normalizando y te podrás quitar un peso de encima y en el amor este espera una excelente semana.

CAPRICORNIO

Los astros te propician las buenas elecciones en el terreno laboral. Tendrán una determinación inquebrantable te empujará a lo largo de estas jornadas y te sentirás como una locomotora que recorre su ruta a toda velocidad. A nivel sentimental, te espera una semana movidita. Últimamente te has mostrado un poco egoísta y has descuidado un poco las necesidades afectivas de tu pareja. Atento con ese detalle.

ACUARIO

Esta semana vas a tener que elegir entre varios compromisos, pero es un magnífico momento para potenciar las relaciones familiares, que te aportarán un gran bienestar emocional. A nivel sentimental, te llegan días de nuevas oportunidades y puedes conocer a alguien que es opuesto a quien te causó dolor.

PISCIS

Esta semana te sentirás lleno de energía para asumir muchos retos. El mundo está cambiando y tu vida también. Emprende ahora las acciones y los resultados no tardarán en llegar. También te sentirás con mejor ánimo para afrontar una semana agitadita a nivel sentimental. Asimismo, procura hacer mucho ejercicio, especialmente al aire libre, porque esto te ayudará a liberar tensiones y te dejará como nuevo.