Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero los astros no dejan de sorprenderte con lo que esperan para ti en el futuro. Si quieres saber qué te depara el destino desde el 28 de marzo al 3 de abril, este horóscopo es para ti. Sin importar el signo que seas, entérate cómo te irá en la salud, dinero y amor sumado al trabajo. ¿Te atreves a conocer qué pasara contigo en estos días? Adelante. Conoce la siguiente información.

Aries

Durante esta semana vas a tener que armarte de paciencia. En los últimos tiempos, han reaparecido algunos viejos fantasmas y, lamentablemente, durante las próximas jornadas podría pasarte lo mismo. No deberías desesperarte y sí tener en cuenta que estos seguramente no serán los mismos. Aries, después de la necesidad de amor que te puede haber perseguido, ahora pasas a la fase del deber. También vas a estar bajo el signo del contraste y del exceso. Podría decirse que vas a estar en la lógica del todo o nada. Deberías intentar mostrar un poco más de templanza. Lo mejor es que hicieras un poco de todo, porque sigue siendo la forma más sabia de actuar.

Tauro

Es posible que estés saliendo de un período de reflexión en el que has tenido la oportunidad de expresarte. Tauro, has compartido tus estados de ánimo con los demás y has tenido la oportunidad de sopesar los pros y los contras. Seguir reflexionando ya no te servirá de mucho, excepto para quedarte en lo que te hace dudar. Por lo tanto, es hora de que tomes medidas. Ir picoteando de flor en flor parece la solución adecuada para pasar estos días de una manera alegre y despreocupada. Mientras estés en acción, todo irá bien. Pero que no se te ocurra quedarte parado. Hay muchas informaciones que circulan por el aire bajo la influencia del tránsito planetario de la semana.

Géminis

Es posible que el verano pasado tuvieras algún que otro encuentro romántico. Y esta semana, por raro que parezca, sería particularmente propicia para que hicieras balance. Es más, Géminis, te preguntarás si en ese momento te atreviste a expresar todos tus sentimientos y de manera sincera. Tú que eres a priori del tipo de persona reservada, puedes tener una segunda oportunidad. Ten por seguro que, si no has confesado todo, ahora es el mejor momento. Un dinero sorpresa te animará a renovar tu casa y, por qué no, a redecorarla por completo. Las obras de arte y los muebles de firma tendrán un lugar destacado en tu nueva visión de cómo te apetece vivir.

Cáncer

Sin duda estás en un estado de ánimo juguetón e impulsivo. Esta semana soplará un poco de aire primaveral y te animará a vivir momentos despreocupados y también puede que llenos de romanticismo. Cáncer, deberías dejarte guiar por las personas y cosas que te atraen, por tus estados de ánimo y por tus deseos. Incluso si las promesas de amor no están necesariamente en el horizonte, puedes estar seguro de que vas a pasar momentos ricos en emociones. Si ves que tu vida profesional es un auténtico sinvivir, no deberías asustarte. Lo mejor que puedes hacer es respirar y hacer las cosas con tranquilidad. Lo mejor será que apliques la máxima de Escarlata O’Hara y te digas que ya pensarás en ello mañana.

Leo

Esta semana tu ego correrá el peligro de perder el control. Pero deberías ser realista y no pensar que unos pocos cumplidos bien dichos y bien colocados no significan necesariamente que seas el rey del mambo. Leo, es normal y positivo que desarrolles cierta confianza cuando estás orgulloso de ti mismo, pero no deberías descuidar el hecho de que hay mucha gente a tu alrededor. Tendrías que disfrutar de los elogios que te afectan, sin olvidar que tendrías que devolver el favor. A menudo te sucede que dices que sí a todo sin inmutarte. Deberías pensar que se puede ser útil sin ser servil. Esto es lo que los planetas te van a estar enseñando estos días.

Virgo

A lo largo de esta semana te apetecerá conocer caras nuevas porque te atraerá todo lo que sea diferente y original. Además, estas nuevas personas y sus fascinantes personalidades te abrirán horizontes inéditos. Tendrías que promover encuentros con personas que tengan grandes habilidades para la comunicación o con quienes estén al frente de proyectos divertidos. Las puertas bien podrían abrirse para ti. Virgo, deberías confiar en tu intuición. Puede que alguna noche decidas recibir en casa. A un grupo al que perteneces le gustaría reunirse y estarás encantado de invitarles. Ten por seguro que serán unas noches muy animadas. Las discusiones metafísicas no faltarán en el programa. Deberías disfrutar de los buenos momentos.

Libra

Esta va a ser una semana ideal para que tomes la decisión de romper con ciertos aspectos demasiado rutinarios de tu vida. Y, Libra, desde hace tiempo te preguntas cuál podría ser la mejor manera de hacerlo. Ante todo y como primera medida, lo que deberías hacer es pasar a la acción. Te sentirás tan feliz por experimentar este cambio que cualquier pequeño problema se resolverá por sí solo. La indecisión, la duda y el miedo escénico quizá te asalten a lo largo de estos días. Has preparado con rigurosa disciplina tu discurso, tu plan de trabajo y tal vez también una cita romántica... Si te invade el impulso de mandarlo todo a paseo, deberías decirte que la valentía es una virtud que se suele ver recompensada.

Escorpio

Una enriquecedora discusión con amigos puede brindarte información de primer nivel. Escorpio, con motivo de una reunión, donde se tratarán temas de todo tipo, te enterarás de cuál va a ser la mejor manera de gestionar uno de tus proyectos personales. Pero también deberías tener cuidado de no dejarte influir demasiado por todas esas opiniones. Estos días podrían tener un efecto extraordinario en ti. Con una gran sonrisa en la cara vas a estar preparado para afrontar cualquier situación que se te presente. Lo que habitualmente te pone triste o malhumorado, ni te tocará. Se trata de una semana ideal para que comuniques tu buen humor y tu entusiasmo a las personas que te rodean.

Sagitario

Fiel a tu línea de conducta, cada vez te resulta más difícil soportar la mediocridad que se percibe en todas partes. Además, la falta de implicación de tus colaboradores y el aspecto timorato de tus relaciones sentimentales se muestran cada vez más incompatibles con tu personalidad. Como siempre, Sagitario, deberías tomar el control de la situación y cambiar rápidamente las cosas, sin tener en cuenta los comentarios de las personas de tu entorno. Deberías expresar y tu fuerza en otras formas que no sean palabras. De hecho, tendrías que ser más expresivo que de costumbre. La comunicación puede prescindir de las palabras y el silencio tiene un valor que nunca debe descuidarse.

Capricornio

Para ser sinceros, eres más bien la cigarra que la hormiga, y la situación de tu cuenta bancaria se resiente muchas veces. Así que tendrías que aprovechar estos días para intentar ser más organizado y concienzudo que de costumbre. Capricornio, no te vendría mal que hicieras un pequeño balance de tu economía. Deberías coger los papeles que tienes amontonados en un rincón y meter la nariz en tus cuentas. Tendrías que fijarte objetivos para animarte a que empieces a trabajar. Esta semana podría ser propicia para todo lo que se realice en grupo. Normalmente, algunas personas de tu entorno suelen ser más bien individualistas, pero algunas reflexiones que pongáis en común, deberían permitir iniciar discusiones que os permitan ir en la dirección correcta.

Acuario

Deberías tener un poco de cuidado y no mostrarte demasiado presuntuoso. Al proclamar alto y claro que eres capaz de resolver un problema delicado que afecta a tus seres queridos, te podrías encontrar sobrepasado por los acontecimientos. El peso de esa carga es demasiado para que cargues con él. Si quieres ayudar, deberías hacerlo de la forma más discreta posible y, sobre todo, sin asumir tú solo toda la responsabilidad. Es curioso, pero todavía te cuesta aceptar tu infancia. El signo de Acuario es así, siempre tan ávido de perfección que hasta podría olvidar los años en que se ha estado preparando para la vida. Deberías saber que quienes te rodean precisamente adoran al niño que detectan en ti y que no puedes rechazar.

Piscis

Un día de esta semana podrías tener una fuerte discusión con tu pareja. Es posible que no estéis de acuerdo en muchas cosas y que necesitéis hablar de ello con seriedad y tranquilidad. Piscis, deberías hablar con toda la franqueza de que seas capaz en lugar de dejar que las cosas no dichas se instalen en vuestra relación. Verás que, con un poco de ternura y comprensión, encontrarás un terreno común propicio para tu desarrollo personal. Vas a estar lleno de una energía extraordinaria. Esto sin ninguna duda te permitirá ser más eficaz en tu trabajo y poner tus papeles en orden. Si vives en pareja, esta jornada se colocará bajo el signo del amor y la comprensión.





