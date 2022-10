¿Te atreves a conocer qué te deparan las astros en esta semana? Esta quizás te sorprenderá o caso contrario, te dará una buena lección. Si crees en los cambios de tu signo del zodiaco, hemos elaborado esta nota para ti. Hoy te presentamos el horóscopo que, tranquilamente, va a revelar algunos aspectos interesantes sobre su futuro esta semana. Esta nota es válida desde el lunes 31 de octubre al domingo 6 de noviembre.

ARIES

La monotonía que se ha instaurado en tu relación y no es culpa de que Marte retro esté sobre Géminis, sino a que no pasan tiempo de calidad con tu ser amado. Arréglalo o puedes ir diciendo adiós a tu pareja. Por otro lado, no tienes que preocuparte ahora por el tema económico y esto te deja vía libre para ocuparte de otros asuntos.

TAURO

Hoy te esperan muchas sorpresas y empezarás a recoger las ganancias de tu esfuerzo. Tanto si tienes un puesto de empleo como si estás buscando uno, te aparecerá una oportunidad que no debes rechazar. Esta semana también tendrás que prestar mucha atención a tu energía, porque es la base para mantener la salud y el ánimo en un punto óptimo.

GÉMINIS

Desde hace algunas semanas tu faceta profesional ha adquirido una gran importancia. repárate porque esto no queda ahí, va a ir a más. Sin embargo, todo lo bueno tiene su parte mala. Tu pareja podría verse afectada por un cambio de este tipo en tu vida profesional. Piénsalo bien antes de decidir cambios importantes y valora todo para determinar si realmente te compensa.

CÁNCER

Marte retrógrado hará que el proyecto que tienes en stand by siga en ese estado. so sí, puedes aprovechar este tiempo para mejorarlo con las últimas ideas que has tenido. Cuanto más lo perfecciones, mejor se venderá. Esta semana es propicia para empezar una renovación. Despeja y purifica el ambiente de tu casa quemando un poco de romero o de aceite esencial de esta planta.

LEO

El trabajo y la salud marchan de buena manera para ti. Dentro de poco iniciará para ti un ciclo de varios años de prosperidad. Parece que lo notas, que lo intuyes o que lo presientes porque lo que estás deseando ya ahora mismo es poder llevar un estilo de vida más alto. Por otro lado, el amor te busca y te encontrará.

VIRGO

El trabajo de tus sueños está muy cerca, pero no debes caer en las provocaciones que te hagan tus compañeros o incluso, en las que tú solo te creas en la mente. Es totalmente injusta la situación en tu puesto, pero debes mover fichas por tu cuenta, sin ayuda de nadie.

LIBRA

Los problemas sentimentales que de agobian, esta semana comenzarán a desaparecer poco a poco. Ahora también podrás recuperar la armonía en tu relación amorosa, se limarán asperezas y podrás retomar el romance y la pasión. Estarás en un ciclo muy favorable. No dejes que pase de largo sin aprovecharlo.

ESCORPIO

Evita pelear con tu ser amado. Debes bajar un poco el tono con tu pareja, porque no tiene por qué aguantar tus malas contestaciones cuando estás enfadado. Tienes problemas, genial, pero no es tu saco de boxeo con quien apagar tus frustraciones. Por otro lado, tu magnetismo estará a tope y tu popularidad en alza. Estas son muy buenas armas para cualquier batalla en todos los terrenos, sobre todo para ti, que te expresas súper bien y te llevas de calle a quien sea con tus argumentos.

SAGITARIO

Vas estar fuerte que un tiempo atrás, pero no tienes que olvidar tus hábitos de vida sana y descansar también algo más, evitando el estrés. En la vida laboral esta semana tendrás que salvar un contratiempo. Posiblemente se originó por los nervios. Supera este pequeño bache y olvídate de él, porque en el futuro tienes brillantes perspectivas en este terreno.

CAPRICORNIO

Te espera una conversación muy optimista con tu familia que te hará ver que están ahí para más cosas de las que imaginabas. Así la próxima vez que, por ejemplo, tengas un problema económico, podrás acudir a ellos. En tanto, en el amor, no seas tan celoso ni rencoroso y las cosas te funcionarán mucho mejor.

ACUARIO

Estás en un momento de cambio. Será muy positivo en muchos aspectos de tu vida porque es lo que te estaba faltando. Sé muy prudente con el tema económico, porque puedes ponerte en riesgo de perder dinero. Estás manteniendo en un buen nivel la salud y la energía, procura que esta última no baje, porque es la garantía de la primera.

PISCIS

Es normal que tengas miedo ante los cambios que se avecinan en tu vida. Pero la única manera de superarlos es enfrentarte a ellos y, sobre todo, contar lo que te ocurre a tu círculo más cercano. Que alguien se aleje de ti físicamente no significa que lo haga en esencia.

