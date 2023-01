¿Te gustaría conocer las predicciones de tu futuro? Lee con atención los siguientes párrafos para conocer qué te depara el destino para esta semana. No te despegues de esta nota que te brinda todo sobre el tarot. Revisando el horóscopo podrías llevarte muchas sorpresas, pues este te cuenta detalles inéditos sobre tu futuro, del lunes 2 de enero al domingo 8, y lo que pasará en tu día a día. En Depor nos preocupamos por ti y te mostramos esta información que no deberás dejar pasar. Conoce todo sobre tu signo zodiacal aquí.

ARIES

Esta semana habrá un aumento notable de actividad en tu vida social. Algo que habías perdido los últimos días. En el terreno laboral, necesitas mantener la calma, porque alguien puede hacerte perder la paciencia. En estos días también te vendrá a la mente una idea genial e intenta poner en práctico.

TAURO

Has conseguido recargar las pilas. Ahora, necesitas analizarla y no malgastarla, porque puedes terminar estresado. En tanto, el trabajo, como en los negocios, no serán buenos días para firmar contratos ni documentos. Mientras, en el ámbito sentimental, no puedes tener al lado a alguien en quien no confías.

GÉMINIS

Algo que no imaginabas que sucedería tan pronto, se hará realidad, porque nunca dejaste de luchar por ello. En el aspecto económico, llegarán gastos imprevistos y será necesario no malgastar el dinero. Alguien te presentará a una persona y, de inmediato, te cautivará. No arruines el momento por tu inseguridad.

CÁNCER

No solo vienes tenido desgaste físico y mental, sino también no le estás dedicando tiempo a tu pareja. Podrás resolver ese tema con la mente clara, aunque te genere un poco de nerviosismo porque la persona con la que estás te dará un ultimátum. Deberás dedicarle más tiempo a tu pareja y deberás controlar también los celos.

LEO

Algunos cambios laborales te generarán dudas. Pero los problemas solo están en tu mente, porque temes adaptarte. Por regla general, los cambios siempre son positivos si sabes gestionarlos. Para recuperar el pensamiento positivo, lo que te irá mejor es salir con tus amigos, pasarlo bien y olvidarte es estos temas innecesarios.

VIRGO

Sentirás estos días una percepción súper clara de las cosas y, además, aumentará tu poder de concentración. Esto te beneficiará en muchos aspectos, hasta podrías conseguir el empleo que tanto querías. A nivel sentimental, si estás en una relación que no está funcionando, podría aparecer una tercera persona.

LIBRA

Tendrás que controlar tu carácter. El estrés del trabajo, te generará mal humor y puedes dañar a alguien que no tiene la culpa. No pongas en juego la buena relación que tienes con tus jefes ni te arriesgues a que cambien de opinión respecto a ti. En el amor, puedes cambiar tus sentimientos respecto a la persona que está a tu lado.

ESCORPIO

Te espera esta semana un reto importante a nivel laboral, aunque ya tengas la cabeza puesta en tus vacaciones. En el terreno sentimental tendrías que reflexionar un poco y confiar más en tu intuición. Si tienes cualquier problema en tu relación de pareja, ahora podrás resolverlo con facilidad.

SAGITARIO

Tu carácter sociable te puede jugar alguna mala pasada. Despertarás las envidias laborales, pero tienes suficientes recursos para revertir esta situación. En tanto, en lo sentimental, si no llegas a sentirte totalmente feliz junto a la persona que ahora está a tu lado, tómate un tiempo para reflexionar si no tienen las cosas claras.

CAPRICORNIO

Se avecinan ciertas complicaciones en el terreno laboral por la envidia. Ten más cuidado a la hora de depositar tu confianza en las personas. También el ambiente familiar estará un poco cargado. Mientras, en el terreno sentimental, estás en un momento de lucidez.

ACUARIO

Aún no te recuperas del esfuerzo que has realizado en las últimas semanas a nivel laboral. Desde arriba, te vienen observando y tienen muy buena opinión de la labor. Por otro lado, no te encierres en estos pensamientos, sal y diviértete. No pierdas tiempo pensando en el pasado, aplica tu energía al presente.

PISCIS

Te espera una semana de harto trabajo, pero mantén la calma, aunque las circunstancias te lleven a tener los nervios de punta. Vigila igualmente no malgastar tu energía en personas pesimistas que todo lo ven como un problema. Por suerte tu vida amorosa funciona de maravilla, tienes plena confianza en la persona que está a tu lado. Disfruta de estos momentos. Tu número es el 1.