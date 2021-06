Los mexicanos regresan a las urnas para elegir a sus próximas autoridades: 30 congresos locales, 15 gubernaturas, más de 190 ayuntamientos, 16 alcaldías y 500 miembros de la cámara de diputados. Las Elecciones federales de México de 2021 son las más importantes de la historia moderna del país y se llevarán a cabo en medio de la pandemia de coronavirus (COVID-19). Por ello, es importante tener toda la información necesaria para evitar contagiarnos y las aglomeraciones.

En esa línea, el Instituto Nacional Electoral (INE) habilitó una página para que el elector consulte su casilla de votación de manera remota. A continuación, conoce cómo ubicar tu casilla, así como los horarios para ejercer tu derecho al voto este domingo 6 de junio para que sepas exactamente qué hacer y cómo hacerlo.

¿CÓMO SABER DÓNDE ME TOCA VOTAR EN LAS ELECCIONES FEDERALES 2021?

Para ubicar tu casilla tienes tres opciones:

Por la web

Ingresa al sitio web “Ubica tu casilla” o HAZ CLIC AQUÍ.

Por teléfono

Otra de las formas para conocer tu casilla de votación es comunicándote al Centro de Información Telefónica (CITIECM). Solamente debes marcar al número 800 433 3222 y te darán la dirección e información del lugar que te asignaron para votar.

Por WhatsApp

El INE implementó un bot para informar sobre las elecciones del 6 de junio; su nombre es Inés y se le puede consultar información de las casillas. Para hacerlo SOLO HAZ CLIC AQUÍ y una vez dentro escribe “Hola”, espera la respuesta, y sigue los pasos que te indica.

Elecciones Federales 2021: ubica tu casilla de votación en México este domingo 6 de junio (Foto: INE)

PASO A PASO CÓMO UBICAR TU CASILLA PARA EMITIR TU VOTO

Entra a la página ubicatucasilla.ine.mx. Luego selecciona tu entidad. El último paso es buscar en tu credencial de elector. Al dar clic en buscar, el sistema te dará la dirección de tu casilla y podrás ver en el mapa la ubicación detallada de esta.

Si el elector estuviera lejos de su domicilio incluso se puede optar por activar ver las casillas especiales, que son las que pueden usar electores en tránsito.

CASILLAS ESPECIALES PARA EL 6 DE JUNIO

Para los ciudadanos cuya casilla asignada queda lejos de su vivienda, el INE habilitó casillas especiales. Estas también podrás encontrarlas en “Ubica tu casilla” ingresando los datos que te solicitan.

Eso sí, al votar en una casilla especial, los funcionarios revisarán que la credencial de elector del ciudadano no esté marcada por haber ejercido su voto en esa jornada electoral y que la credencial no sea duplicada o suspendida por derechos políticos, por resolución judicial, y que no se encuentre en los registros de robo.

TIPOS DE CASILLAS

Un total de 162 mil 248 casillas serán abiertas en todo México, las cuales estarán divididas de la siguiente manera:

Casillas básicas: serán 68.534. Son las que se instalan en secciones que tienen un número no mayor a 750 electores.

serán 68.534. Son las que se instalan en secciones que tienen un número no mayor a 750 electores. Casillas contiguas: serán 83.825. Son las que recibirán un número superior a las 750 boletas.

serán 83.825. Son las que recibirán un número superior a las 750 boletas. Casillas extraordinarias: serán 9.014. Son las que se instalan cuando las condiciones de vías de comunicación son complicadas.

serán 9.014. Son las que se instalan cuando las condiciones de vías de comunicación son complicadas. Casillas especiales: serán 875. Son las que utilizarán los electores cuyas viviendas están lejos de las casillas asignadas por el INE.

EN QUÉ HORARIOS ABRIRÁN LAS CASILLAS EL 6 DE JUNIO

Para la jornada electoral de este domingo 6 de junio, las casillas abrirán a las 8:00 horas en todo el país y cerrarán a las 18:00 horas.

El horario de apertura y cierre será tomando en cuenta la hora local de cada una de las 32 entidades mexicanas.

Las elecciones de 2021 serán los comicios más grandes en México, pues se elegirán 500 cargos federales y 19 mil 915 de carácter local (Foto: INEI)

VOTO EN EL EXTRANJERO, ¿CÓMO SE EMITIRÁ?

En estas elecciones participarán un total de 33.698 mexicanos que viven en el extranjero, quienes emitirán su voto por internet o por la vía postal.

VOTO ELECTRÓNICO

Para los mexicanos que optaron por el voto por Internet, recuerda que desde el pasado 8 de mayo recibiste tus claves de acceso al Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) a los medios de contacto que proporcionaste durante el registro.

Tras ello, podrás ejercer su voto del 22 al 6 de junio, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) para hacer el registro del voto.

Cómo será el voto por Internet

Una vez iniciado el proceso en el SIVEI, te mostrara una pantalla de Bienvenida y el tiempo con el que cuentas para finalizar el proceso de votación (30 minutos). Presiona “Siguiente”. En el caso de que termina el tiempo de votación y aún no has emitido tu voto, puedes ingresar nuevamente. Consulta el instructivo de votación en texto y audio. Luego dale clic en “Continuar”.

Inmediatamente aparecerá la boleta electoral electrónica para la elección correspondiente. Una vez que selecciones la opción u opciones de tu preferencia, esta o estas se resaltarán automáticamente, después presiona el botón “Siguiente”. Verifica tu opción u opciones y en caso de ser correcta presiona “Emitir voto”. Si quieres cambiar tu voto, selecciona “Cambiar selección” para regresar a la boleta electrónica, sino solo presiona “Confirmar”.

Cuando confirmas tu voto el SIVEI empieza el proceso de envío, el cual, consiste en cifrar tu decisión para proteger su confidencialidad y sea anónimo. Al finalizar, se generará un recibo de voto con el nombre de la elección que participaste y con un código QR que te permitirá verificar que tu voto está resguardado en el SIVEI. Podrás descargarlo o esperar a que llegue a tui bandeja de entrada del correo que proporcionaste.

VOTO POSTAL

En el caso de los individuos que seleccionaron la opción de voto postal, recibieron en su domicilio la boleta correspondiente. Luego, hasta el 5 de junio a las 8:00 horas (tiempo del centro de México), tiene plazo para introducir su boleta en un sobre y enviarlo al INEI.

Qué contenía el paquete enviado por el INEI

La Boleta Electoral que servirá para ejercer tu derecho a elegir el cargo de Gubernatura si eres de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí o Zacatecas, en el caso de la Ciudad de México por la Diputación Migrante y Jalisco por la Diputación de Representación Proporcional.

Dos instructivos, uno para marcar tu voto y otro para enviar tu paquete.

Sobre pequeño del mismo color de la boleta electoral. Una vez que tu boleta esté marcada con tu voto, guárdala en él.

Un sobre con la guía prepagada para que envíes tu sobre pequeño con tu voto al INE sin costo para ti. Este sobre ya está listo y prellenado para su regreso a México.

Cómo votar en la boleta

Para marcar tu voto utiliza un bolígrafo. No utilices plumones, crayones, lápices de colores, plumas fuente, pluma de tinta de gel, marcadores o cualquier otro medio de escritura a base de solventes de agua.

Ten cuidado de no salirte del recuadro del partido político o candidatura independiente que elijas.

Marca el recuadro de tu preferencia. Puedes marcar varios recuadros, siempre y cuando sean de partidos en coalición o con candidatura común.

Cómo enviar tu voto

Dobla la boleta en tres partes, sin remarcar los dobleces.

Guarda la boleta en el sobre pequeño de su mismo color.

Cierra el sobre pequeño que contiene la boleta electoral para garantizar la secrecía de tu voto.

Introduce el sobre pequeño en el sobre que ya cuenta con la guía prepagada para su envío al INE sin costo para ti, y asegúrate de cerrarlo muy bien.

Los mexicanos residentes en el extranjero podrán votar por la gubernatura, diputación migrante o diputación de representación proporcional de su estado (Foto: Cuartoscuro)

QUÉ SE VOTARÁ EL 6 DE JUNIO EN CADA ESTADO

CIUDAD DE MÉXICO

66 diputaciones

16 alcaldías

ESTADO DE MÉXICO

75 diputaciones

125 ayuntamientos

AGUASCALIENTES

27 diputaciones

11 ayuntamientos

BAJA CALIFORNIA

Gobernador

25 diputaciones

Cinco ayuntamientos

BAJA CALIFORNIA SUR

Gobernador

21 diputaciones

Cinco ayuntamientos

CAMPECHE

Gobernador

35 diputaciones

13 ayuntamientos

22 juntas municipales

CHIAPAS

40 diputaciones

124 ayuntamientos

CHIHUAHUA

Gobernador

33 diputaciones

67 ayuntamientos

67 sindicaturas

COAHUILA

38 ayuntamientos

COLIMA

Gobernador

25 diputaciones

10 ayuntamientos

DURANGO

25 diputaciones

GUANAJUATO

36 diputaciones

46 ayuntamientos

GUERRERO

Gobernador

46 diputaciones

80 ayuntamientos

HIDALGO

30 diputaciones

NAYARIT

Gobernador

30 diputaciones

20 ayuntamientos

138 regidurías

NUEVO LEÓN

Gobernador

42 diputaciones

51 ayuntamientos

OAXACA

42 diputaciones

153 ayuntamientos

JALISCO

38 diputaciones

125 ayuntamientos

MICHOACÁN

Gobernador

40 diputaciones

112 ayuntamientos

MORELOS

20 diputaciones

33 ayuntamientos

PUEBLA

41 diputaciones

217 ayuntamientos

VERACRUZ

50 diputaciones

212 ayuntamientos

YUCATÁN

25 diputaciones

106 ayuntamientos

ZACATECAS

Gobernador

30 diputaciones

58 ayuntamientos

QUERÉTARO

Gobernador

25 diputaciones

18 ayuntamientos

QUINTANA ROO

11 ayuntamientos

SAN LUIS POTOSÍ

Gobernador

27 diputaciones

58 ayuntamientos

SINALOA

Gobernador

40 diputaciones

18 ayuntamientos

SONORA

Gobernador

33 diputaciones

72 ayuntamientos

TABASCO

35 diputaciones

17 ayuntamientos

TAMAULIPAS

36 diputaciones

43 ayuntamientos

TLAXCALA

Gobernador

25 diputaciones

60 ayuntamientos

299 presidencias de comunidad

Una mujer emite su voto en un colegio electoral, en San Bartolomé Quialana, estado de Oaxaca, el 6 de junio de 2021. (Foto: Patricia Castellanos / AFP)

¿A QUÉ HORA EMPIEZAN A DARSE LOS PRIMEROS RESULTADOS?

Se tiene previsto que el mismo día de las elecciones, al promediar las 20:00 horas, se conocerán los primeros resultados respecto a las gubernaturas.

Mientras que los resultados preliminares en los estados se darán a conocer por los institutos electorales estatales; sin embargo, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa esto recién se producirá entre las 22:00 horas y 23 horas por tener un horario distinto.

Rubén Álvarez, coordinador nacional de Comunicación Social del INE, señaló que al promediar las 23 horas se darían a conocer los primeros resultados de las actas de votación sobre la elección de los representantes de la Cámara de Diputados.