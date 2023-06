El test de personalidad que comparto contigo a continuación es uno de los rankeados en Internet, por lo que te pediré estar súper atento para no tener ningún tipo de desliz. Si bien no podemos tomar por cierto todo lo que se dice en la prueba, esta nos ayudará a reflexionar de muchas formas que no te imaginas. ¿Qué tienes que hacer? Solo necesitas observar cuidadosamente la imagen y responder cuál de los rostros te parece más feliz. De acuerdo a tu respuesta, este ejemplar será capaz de revelar si es tu hermisferio izquierdo o el derecho el que predomina en tu forma de ser.

¿Alguna vez te has preguntado lo que tu elección entre dos rostros aparentemente felices puede revelar sobre tu personalidad? Este es un nuevo juego en línea que te permite elegir entre dos caras antes de mostrar los resultados de lo que tu elección dice sobre ti. Antes de escoger entre las dos opciones, es importante que estés concentrado para obtener un resultado confiable y preciso.

Mira la imagen del test de personalidad

En cualquier plataforma podrás encontrar un tipo de test de personalidad que contribuye al aspecto psicológico como este. Hoy tendrás que elegir entre dos caras, una de las cuales refleja más felicidad que la otra. La opción que tomes revelará cómo funciona tu cerebro según qué hemisferio prevalezca en ti, siendo esto un detalle que podría haber pasado desapercibido para ti durante mucho tiempo.

La cara que veas más feliz revelará qué hemisferio cerebral predomina en ti (Foto: GenialGuru).

Lee los resultados del test de personalidad

Si piensas que la cara A es la más feliz...

Te caracterizas por tener una personalidad muy relacionada con el lado izquierdo de tu cerebro, es así que eres una de las personas que más creatividad y expresividad tiene en su vida diaria, utilizando todos los recursos como gestos, música o la escritura.

Si piensas que la cara B es la más feliz...

Si tu elección fue la cara B, esto significa que tienes un pensamiento más razonador. Te encanta usar la lógica y el pensamiento analítico y crítico. De esta manera, formas parte del grupo de personas que piensan mucho antes de llevar a cabo una acción o decisión.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los tests de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

¿Sabes qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos tests están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Los tests de personalidad se basan en teorías y modelos psicológicos que describen y categorizan los rasgos y dimensiones de la personalidad. Estas pruebas se administran mediante una serie de preguntas, afirmaciones o escenarios, y el individuo debe responder según sus propias percepciones, creencias y experiencias.

¿Cuál es el origen de los tests de personalidad?

Los tests de personalidad tienen sus raíces en los primeros intentos de comprender y medir las diferencias individuales en el comportamiento y la personalidad. Su origen se remonta al siglo XIX con los primeros intentos de desarrollar métodos científicos para estudiar la psicología humana. Uno de los primeros pioneros en el campo fue el científico inglés conocido como Sir Francis Galton.

Galton fue uno de los primeros en sugerir que las características y habilidades humanas podían medirse y cuantificarse. En 1884, desarrolló un cuestionario que se usó para evaluar las diferencias individuales en aspectos como la inteligencia y los intereses. Actualmente, existen numerosos enfoques y teorías en el campo de los tests de personalidad, cada uno con sus propias medidas y metodologías.





