¿Tus pies pueden revelar algo de tu personalidad? Pues el titular se apoderó de mi atención rápidamente, ya que me costaba creer que alguna parte de mi cuerpo pueda mostrar detalles de mi forma de ser. Estoy casi seguro que este test de personalidad te ayudará obtener un diagnóstico certero de tus rasgos psicológicos. Asimismo, se volvió en un contenido muy solicitado por los internautas que ya muestra mucha semejanza con pruebas que han tenido mucho éxito como la de “descubrir tu fortaleza mental según la forma de tu puño” u otra que “revelará tu personalidad de acuerdo a tu posición al sentarte” . Simplemente continúa con las indicaciones dadas y accederás a los resultados.

¿Quieres conocer realmente tu personalidad? Pues si tu respuesta es afirmativa solo continúa leyendo los pasos que te daré. Te mostraré una imagen central con tres alternativas. Dentro de las opciones que aparecen tú debes elegir la que más se parezca a la forma de tus pies. Incluso, si es necesario mira atentamente tus pies y compara. Que no te de vergüenza, pues mientras más preciso seas los resultados serán más certeros.

Mira la imagen del test de personalidad

Como te indiqué líneas arriba, solo bastará con que eches un vistazo y compares. Y cuando ya tengas en mente tu decisión, deberás guardarla hasta el final de la prueba para que finalmente conozcas el significado de tu elección y el resto de opciones.

Aquí observa las opciones y tras elegir solo una conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: jagranjosh

Conoce las alternativas del test

Número 1

Si tienes un pie en forma de egipcio, la prueba Quién soy yo revela que te puede gustar que te mimen, te den prioridad y te traten como a la realeza. Puede ser muy malhumorado y obstinado, incluso si no lo muestra abiertamente. Puede tener un alto nivel de poderes de imaginación que lo ayuda a manifestar sus pensamientos en la realidad. Es posible que tenga ideas creativas y brillantes. A menudo puede desconectarse de su propio mundo de pensamientos. Puede ser muy reservado y privado. También puede ser rebelde e impulsivo. Es posible que no acepte fácilmente nada al pie de la letra. También puede tender a desconectarse de la realidad para recargarse.

Número 2

Si tienes un pie en forma de romano, Who Am I Test revela que puedes ser muy sociable y extrovertido. Puede que tengas un aura carismática y atractiva. Puede ser valiente y uno para dar pasos audaces. Puede estar abierto a nuevas posibilidades, conocer gente nueva, descubrir diferentes culturas, etc. Puede que le guste viajar. En las relaciones, puede ser leal, honesto y directo. Puede ser bueno tomando la iniciativa, planeando citas o cenas, mimando a su pareja, pasando tiempo con ella a pesar de los horarios ocupados y mimándola con su amor y todo lo que ella quiera. En general, es posible que le guste llevar una vida equilibrada, aunque a veces tiende a ser terco o arrogante.

Número 3

Si tienes rasgos de personalidad en forma de pie griego, prueba de quién soy revela que usted puede ser altamente motivador, entusiasta y enérgico. Puede ser creativo y lleno de ideas únicas. También te puede encantar alentar a las personas a trabajar en sus sueños. A veces puede actuar impulsivamente debido a los altos niveles de energía. Puede que te interesen los deportes o que simplemente elijas vivir una vida activa. Es posible que prefiera tomar un tramo de escaleras en lugar de una escalera mecánica o un ascensor. Puede ser espontáneo, lo que lo convierte en alguien que mantiene el impulso y las cosas interesantes. Por lo general, usted puede ser el que proponga actividades o planes divertidos.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Gracias a este test de personalidad, he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que permite saber cómo afrontarán determinadas situaciones. Además, la prueba te ayuda a conocer cómo tú mismo actuarás ante esas circunstancias.

¿Qué tan confiables son los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

