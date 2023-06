Me siento orgulloso de presentarte un test visual completamente diferente a otros. El que te traigo puede ayudarte a saber qué tipo de pareja necesitas. Para recibir esa información, tendrás que hacer algo sumamente sencillo. Por esa razón, la prueba es excelente y ha gustado bastante, como “la que muestra un oscuro secreto de tu personalidad, según la forma en que sujetas un lápiz” y “la que determina si eres un líder innato, de acuerdo al tamaño de tu mano”.

Tal vez sea difícil de creer, pero lo que debes hacer en este test visual es simplemente escoger la casa donde te gustaría vivir. Esa elección te permitirá conocer lo que ya te indiqué en el párrafo anterior. ¿Tienes que decidir rápidamente? No porque no se ha establecido un límite de tiempo. Piensa bien en tu respuesta.

Imagen del test visual con el que sabrás qué tipo de pareja necesitas

En la imagen del test visual se puede apreciar cuatro casas en total. Cada una es diferente, ya sea por su tamaño, color, diseño, etc. No se te ocurra elegir una simplemente por cumplir. La que escojas debe ser la vivienda de tus sueños. Por otro lado, te recalco que los resultados de la prueba están más abajo y que no poseen validez científica, como muchos piensan.

Esta imagen te muestra cuatro casas. Ninguna es igual a otra. (Foto: namastest.net)

El significado de tu elección

Casa 1:

Si elegiste esta casa, eres una persona que necesita una pareja dispuesta a satisfacer cualquiera de tus caprichos y que te controle. Necesitas a alguien que esté entregado(a) a ti.

Casa 2:

Si escogiste esta casa, consideras que no es importante la apariencia y el estatus de una persona. Te importan las cualidades espirituales.

Casa 3:

Si elegiste esta casa, necesitas a alguien que se convierta en tu socio(a). Necesitas a una persona en igualdad de condiciones que tú.

Casa 4:

Si escogiste esta casa, eres una persona fuerte. Deseas que quien esté a tu lado sea alguien más fuerte, inteligente y exitoso(a) que tú.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

