Si me dieran una moneda por todas las veces que desconfié de una prueba como ésta, sería rico, pero me hubiese perdido de mucho. Haz como he intentado hacer yo estos meses y sácale el jugo a un test de personalidad que la rompe en redes sociales. De esta mochila salieron “ observa si tus últimos pensamientos regirán tu vida según qué figura viste primero ” y “ el primer animal que captes te revelará si eres una persona muy fuerte o sensible ”, así que ahí tienes una prueba de su efectividad. Tómatelo en serio, porque sus respuestas me dejaron cuestionándome sobre el liderazgo que creía tener.

¿Cómo agarras una taza? No importa el contenido de esta, simplemente nos enfocaremos en la forma en que sujetas este recipiente pues, aunque no lo creas, nos mostrará si realmente las personas que te rodean te consideran un líder. Por ello, te mostraré tres opciones y tú solo tienes que elegir la que más te identifique.

Observa la imagen del test de personalidad

Algo tan sencillo como sujetar una taza guarda muchas carcaterísticas sobre nuestra personalidad. Quedé atónito cuando leí el titular de esta prueba, pues conocer aspectos inherentes de mi persona es algo que buscaba meses atrás. Estoy seguro que el siguiente test de personalidad te será de mucha utilidad. ¡Suerte!

La forma en que levantas una taza determinará cuáles son tus rasgos como líder (Foto: Genial.Guru).

Mira los resultados del test de personalidad

Si sostienes la taza como la imagen #1...

Si has seleccionado esta primera alternativa, eres de las personas que suele tomar decisiones muy aceleradas, siempre quieres solucionar todo al mismo tiempo y eso no te deja llevar bien la organización de un equipo.

Si sostienes la taza como la imagen #2...

Definitivamente tienes un gran poder de liderazgo, estás al tanto de lo que los demás quieren y aceptas críticas para mejorar el ambiente de un grupo.

Si sostienes la taza como la imagen #3...

Aunque casi siempre estás a la defensiva, tienes mucho potencial para ser un buen líder, pero no lo sabes aprovechar al 100% cuando estás junto a más personas.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.





Otros test para que resuelvas

Te recomiendo ver este video

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.