Mi vida es un cúmulo de aprendizaje, por lo que conocer mis virtudes y defectos, así como mis fortalezas y debilidades me hacen ser quien soy. Es por esto que, como quiero colaborar contigo, te he traído un test de personalidad que me ayudó mucho para conocer parte de todo ello. Sí, una prueba viral que la rompe en redes sociales. Uno más desde donde vinieron “ conoce qué lado de tu cerebro predomina según mires unas escaleras o pasillos ” y “ conoce tu nivel de inteligencia emocional según la primera figura que viste ” entre otras opciones. ¿Tú que es lo que prefieres en esta ocasión?

¿Tú que ves en la imagen? Lo único cierto es que para conocer esos resultados solo debes mirar por unos segundos la ilustración, tiempo suficiente para que, así como yo, también hayas identificado algo. Algunos ven una bailarina mientras que otros solo el rostro de una mujer.

Observa la imagen del test de personalidad

Este test de personalidad ayudará a descubrir cuál es tu mayor debilidad a partir de lo primero que capte tu atención de la imagen que te mostraremos a continuación. Reconoce las figuras y el significado de cada elemento, solo así descubras cuál es tu mayor debilidad en este momento de tu vida.

Responde qué viste figura primero y conocerás cuáles son tus mayores debilidades. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

Rostro de una mujer

Si viste la cara de una mujer, revela que tu mayor debilidad es el egoísmo. Puedes creer que dedicar todos tus recuerdos y atención a ti mismo es la mejor manera de crecer en la vida y lograr el éxito que deseas, pero estas equivocado.

Bailarina

Si viste una bailarina, tu mayor debilidad es la pereza. tienes grandes planes, pero te quedas atascado persiguiéndolos. Por mucho que quieras crecer y conquistar tu espacio, te sientes abrumado y presionado.

Escena de teatro

Si viste la escena completa primero, tu mayor debilidad es la inmediatez. Has sufrido mucho en la vida porque no puedes esperar a que las cosas simplemente sucedan. La forma agitada y ansiosa te hace tomar decisiones por impulso.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

