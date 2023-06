En un momento de mi vida, buscaba la forma en que pudiese revelar si mi mente es tan positiva, negativa u oscura, tres posibilidades que ya me habían dicho que podría existir. Sinceramente, me cuesta creer un poco lo que terminó siendo la respuesta que buscaba en un test de personalidad como el que estoy redactando para ti. Como verás, la búsqueda que estaba realizando era para descubrir, mediante la forma en que aplaudo, si mi mente es maliciosa o no. Esta es una prueba más de la gran mochila donde vinieron “ la manera en que cierras el puño te dirá si eres una persona muy lógica o creativa ” y “ observa qué tipo de persona eres según qué parte de tu cuerpo te lavas primero ”, que también te dejarán boquiabierto. Así que ponte cómodo y mira lo que tengo para ti.

Las probabilidades de éxito dependerán de qué tan sincero seas y no es difícil serlo. Solo tendrás que comenzar a aplaudir de la forma más genuina posible y ver la posición de tus manos. Una vez que tengas claro de qué va, dirígete a las respuestas de la nota, porque eso que dirá de ti lo puedo corroborar con experiencia propia.

Observa la imagen del test de personalidad

La imagen que verás a continuación cuenta con tres posibilidades o alternativa, por lo que debes solo seguir o guiarte como hice yo por la que sea más sincera y propia de ti. Una vez que tengas ya la idea clara de qué número te representa, solo mira las respuestas y pasa a un segundo plano anímico. ¿Estás listo ya? ¡Vamos al lío!

La posición de tus manos al aplaudir revelará si tienes mente maliciosa o no. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

Aplausos #1

Eres una persona muy valiente y siempre estás buscando ayudar a los demás. Tienes una personalidad muy alegre, porque consideras que todos los problemas se solucionan pensado de manera positiva, pero a veces puedes llegar a ser egoísta.

Aplausos #2

No te gusta que te superen, porque siempre esperas ser el mejor en todo lo que haces. No dejas que tus características negativas sean expuestas, ya que tienes miedo a que los demás te juzguen.

Aplausos #3

Eres una persona que siempre se está fijando en los defectos de los demás. No te gusta que te critiquen, pero sueles juzgar con facilidad a los que te rodean.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

