Aunque faltaban dos fechas para que concluya el Eredivisie, el campeonato de la liga holandesa, Feyenoord de Róterdam se consagró campeón el 14 de mayo de 2023 tras golear al Go Ahead Eagles por 3-0 en el Stadion Feijenoord, celebrando el título en casa, algo que llevó a la algarabía a sus fanáticos entre los que estaba Fernanda Serrano, la novia del jugador Santiago Giménez, quien anotó el segundo gol. Aprovechando la presencia de la joven, un periodista la entrevistó, pero durante el diálogo, este la insultó.

¿Qué pasó? La muchacha le contaba al reportero de ESPN sobre la vez que fue al encuentro del equipo donde juega su pareja con el Ajax vistiendo la camiseta de Feyenoord. Aparentemente, esto no tendría nada de malo si es que el partido no se hubiera jugado en el campo rival, algo que está prohibido por la pasión que genera el clásico entre ambos cuadros. Al escuchar esto, el periodista le dijo: “Eres estúpida”, lo que desató la risa de los dos y continuaron dialogando.

Lo señalado por el reportero deportivo no pasó desapercibido en las redes sociales, donde cuestionaron su actitud; pese a todo, Serrano – tras lo dicho por su entrevistador – siguió narrando lo sucedido con total normalidad. Debido a ello, muchos desean saber quién es la joven que conquistó al futbolista Giménez.

La frescura, la espontaneidad y la transmisión genuina de emociones por parte de Fernanda Serrano, la novia de ‘Santi’ Giménez, anotan gol ante la pregunta “¿eres estúpida?”, que le hiciera un periodista de #ESPN. ✌️⚽️🎙️ #Vocería #Storytelling #Emociones #Futbol #Deportes pic.twitter.com/nFbQ1P6bM7 — Ana Paula Ugalde (@anapaugalde) May 16, 2023

1. DATOS PERSONALES DE FERNANDA SERRANO

Nombre de nacimiento: María Fernanda Serrano Coto

María Fernanda Serrano Coto Más conocida como: Fer Serrano

Fer Serrano Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 18 de noviembre

18 de noviembre Año de nacimiento: 1997

1997 Edad: 25 años

25 años Instagram: @ferserranoc

@ferserranoc Twitter: @FerSerranoC

@FerSerranoC TikTok: @ferserranoco

2. ¿QUIÉN ES FERNANDA SERRANO?

Fernanda Serrano es una actriz y conductora que es la novia de Santiago Giménez, jugador del Feyenoord. Tiene dos nacionalidades: mexicana y española. Es muy activa en sus redes sociales.

Ella es muy activa en sus redes sociales (Foto: Fernanda Serrano / Instagram)

3. PASIÓN POR EL TENIS

Desde que tenía cuatro años comenzó a practicar tenis, un deporte que le fascinaba y parecía que iba a dedicarse a él de manera profesional; sin embargo, su vida tomó otro rumbo cuando se metió de lleno al mundo artístico.

4. DEBUTA COMO ACTRIZ SIENDO UNA NIÑA

A los siete años, Fer Serrano debuta como actriz en la novela mexicana “La esposa joven”, así como la telenovela infantil “Pablo y Andrea”. Dos años más tarde, en 2007, aparece en “Mujer, casos de la vida real”. En 2010, forma parte del elenco de la película “Rock Marí”.

5. SE PREPARA COMO ACTRIZ

Convencida de lo que deseaba, Serrano decidió prepararse como actriz en Los Ángeles, así fue como llegó a New York Film Academy, entre otras academias. A la par, cursaba la preparatoria.

La muchacha roba suspiros con las fotografías y videos que sube a sus redes sociales (Foto: Fernanda Serrano / Instagram)

6. CONDUCE EN DISNEY CHANNEL

En 2016, la joven es llamada para conducir un programa de televisión de entretenimiento argentino original de Disney Channel Latinoamérica llamado “Pijama Party”. Ella estuvo acompañada de Dani Martins y Nicole Luis.

7. ACTÚA, BAILA Y CANTA

Durante su permanencia en Argentina, grabó la nueva serie musical “Kally´s MashUp”, donde no solamente actúa, también canta y baila.

8. ¿CÓMO CONOCIÓ A SANTIAGO GIMÉNEZ?

Fernanda Serrano conoció a Santiago Giménez gracias al videojuego Call of Duty: Warzone. “Tengo una historia muy particular con mi novia, es difícil de entender, pero la conocí por el Play, por Warzone. Nosotros jugábamos en línea, yo ya la conocía por Instagram, pero no en persona y vi que ella jugaba, entonces yo la invité a jugar conmigo. Me aceptó la invitación de amistad, empezamos a jugar en línea, como un mes sin vernos, solo escuchándonos, hasta que un día la invité a salir”, contó el futbolista tras dinámica con GQ.

9. ¿CUÁNDO INICIARON SU NOVIAZGO?

Fue el 14 de junio de 2020 que el deportista confirmó su relación con Fer. Por aquel entonces, Giménez jugaba en Cruz Azul. Desde ese momento, no dudaron en subir fotos y videos a sus redes sociales para gritar su amor a los cuatro vientos.

10. PEDIDA DE MATRIMONIO

Fer Serrano y Santiago Giménez están tan enamorados que el día que la joven decidió proponerle que se casaran, él también había llevado un anillo de compromiso. Primero, ella le planteó casarse, sin imaginar que minutos después, él haría lo mismo frente a todos. Esto sucedió en noviembre de 2022. En el siguiente video de Instagram, ambos momentos que enamoraron a todos en las redes sociales.