Es el momento que nos demuestres que posees una gran habilidad visual y resuelvas el siguiente reto viral en un tiempo máximo de 6 segundos. ¿Estás listo? Pues tienes que enfocarte al máximo durante cada segundo que transcurra y luego de ello dar inicia al desafío, solo así tendrás oportunidad de lograr dar con la solución.

Así que no dejes pasar esta increíble oportunidad para demostrar que tienes una gran capacidad visual. Nuestro objetivo es ubicar al número diferente del 8. ¿Tienes la capacidad para hacerlo? La única pista que podemos señalarte es que ese número que buscamos es de un sólo dígito.

Otro consejo que te indicamos es que no te confíes y tengas puesto todos tus sentidos. ¿Qué te parece si observas la parte de abajo del reto viral. Si tras varios intentos aún no puedes encontrar la ubicación exacta del objetivo, pues no te preocupes ya que enseguida te dejaremos la respuesta.

Imagen del reto viral

Prueba tu capacidad visual y detecta dónde esta el número diferente en la imagen.| Foto: genial.guru

Solución del reto viral

Si luego de varios intentos aún no puedes dar con el número diferente al 8 que aparece en la ilustración, pues no te preocupes ya que enseguida lo conocerás. Como te señalamos, en la parte de abajo aparece nuestro objetivo, y este es el número 2.

Aquí te mostramos la ubicación del número distinto en la ilustración del reto viral.| Foto: genial.guru

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.