Cada vez más interesante. A propósito del estreno de la segunda parte de la bioserie de Luis Miguel en Netflix, día a día saltan a la luz nuevos detalles entorno a la vida del cantante mexicano que dejan a muchos de sus seguidores boquiabiertos. Este fue el caso, por ejemplo, de un audio que presuntamente habría grabado su padre Luisito Rey un par de meses antes de su fallecimiento.

Si bien es cierto que dicho audio no es ‘nuevo’ para los fieles fanáticos de Luis Miguel, la verdad es que la noticia de la segunda temporada de ‘Luis Miguel: la serie’ ha vuelto a viralizar muchos pasajes íntimos del ‘Sol de México’ que casi ni se recordaban. Ante este ‘boom’, entonces, la grabación antes mencionada recobró fuerza en Internet, por lo que aquí te contamos la razón detrás de ello.

¿Qué pasó entre Luis Miguel y su padre? Pues todo mundo sabe que ambos, tanto ‘Luismi’ como Luis Gallego Sánchez, mantuvieron una relación tóxica que originó innumerables barbaridades contra el propio artista mexicano y su familia. Es más, Luisito Rey llegó a ser tan mala influencia para su hijo que en Latinoamérica es considerado el enemigo número uno de la región.

Es así que en los últimos días se viralizó un audio en el que logra escuchar al padre y exmanager de Luis Miguel, Luisito Rey, hablando sobre su vida y reflexionando en medio del que sería su último disco: “Luisito Rey / 10 Hits”. El hecho, según pudieron dar a conocer diferentes medios locales e internacionales, habría ocurrido apenas dos meses antes de su muerte, allá por diciembre de 1992.

Luisito Rey y la polémica reflexión sobre su vida

Tal y como se puede apreciar en el video, esta grabación compartida por la periodista Claudia de Icaza hace unos años, da detalles de lo que pasaba por la mente del padre de Luis Miguel en sus últimos meses de vida. No obstante, lejos de sentir remordimiento por todo los daños que le había ocasionado a su hijo y su familia, el excantante optó por no arrepentirse de nada de lo que había hecho.

Es más, en el audio se escucha hablar, con voz débil, sobre su sueño aún vigente en ese entonces de conquistar los escenarios de América con su nuevo disco: “No hay nada en el mundo más hermoso que cuando se tiene fe, no hay nada que pueda hundir el barco, ni la mayor tempestad. La rosa de los vientos nos sobra, no la vamos a necesitar. Tenemos algo en nuestras manos, la credibilidad’’, empezó diciendo.

‘‘Este barco no se puede hundir... Vamos a cruzar el Atlántico para hacer algo que posiblemente hace 500 años alguien hizo algo similar sin música. Por eso se confundieron, pero llegaron a puerto”, sentenció el padre del ‘Sol de México’, que en uno de sus temas (‘No me arrepiento’), revela no sentir remordimientos de sus actos, y hasta se siente orgulloso de si mismo.

“No me arrepiento. Sí, sé que he sufrido un poco, los amores que me dieron muchas veces me engañaron... siento. Y es mejor sentir amor aunque sea porque haya dolido, el dolor es el tributo que se paga en esta vida por vivir las cosas bellas de la vida que haya. No me arrepiento ni de mis noches ni mis días, porque mi vida es solo mía. Acaso alguien ha gritado para pagar mis pecados si solo yo sembré mi huerto. Tan solo mío es el rendimiento y en el balance de mi vida, no me arrepiento”, dice la canción.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se estrenará el próximo 18 de abril, un día antes de que el llamado ’'Sol de México’' cumpla 51 años. Asimismo, se conoció que serán ocho los capítulos que serán transmitidos uno a uno cada domingo a través de la plataforma de Netflix.

¿Qué más veremos en ‘Luis Miguel: la serie’?

Muy aparte de todo lo mencionado, la segunda temporada de la serie de Luis Miguel revivirá su dúo con Frank Sinatra en Los Ángeles, y el encuentro con su hija Michelle Salas, a quien no reconoció por muchos años. Será la actriz Macarena Achaga quien dará vida a la primogénita de ‘Luismi’, a quien justamente se le observa reprochando a su padre por abandonarla durante once años.

En esta misma línea, también se revelarán detalles acerca de la salud del cantante, quien en 2018 aseguró en una entrevista que padecía tinnitus (zumbidos provocados a la exposición de sonidos altos), y cómo esto afecto su carrera. No obstante, la intriga seguirá presente con las extorsiones, robos y engaños a los que Luis Miguel fue expuesto durante su vida

