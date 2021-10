La ficción de Netflix narra la historia del cantante hasta el 2007 y dejó muchos cabos sueltos, que se resolverán en la tercera temporada. Eso sí, en el último capítulo emitido, Diego Boneta reveló que habría una nueva y última tanda de episodios. La segunda temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’ tuvo como nombre ‘Historia de un amor’, la cual dejó pasajes anecdóticos de la vida del ‘Sol de México’. Asimismo, ya se ha podido conocer cuándo llegará y qué actores serán los protagonistas de esta nueva trama.

El teaser tráiler reveló un secreto a voces: ‘El Sol’ saldrá por última vez en Netflix el 28 de octubre y traerá nuevamente a Óscar Jaenada como Luis Rey, padre del divo, que murió al final de la primera entrega. Los cinco meses que separaban la segunda temporada (mayo) y el estreno de la tercera, confirmó los rumores que señalaban que ambas habían sido grabadas de tirón, por lo que los nuevos episodios estaban listo para publicarse una vez que la plataforma lo considere ideal.

Netflix presentó a todas las nuevas incorporaciones por medio de un post en sus redes sociales, donde aparecen los nombres de los fichajes escritos en una hoja sobre una mesa de sonido.

Dicho esto, Plutarco Haza interpretará a Humberto, Alejandra Ambrosi a Karla, Miguel Rodarte será Daniel, Mauricio Abad dará vida a Sergio, hermano menor de Luis Miguel, Antonio Mauri escenificará a Julián y Carlos Ponce a Miguel. Sebastián Zurita, quien lo había interpretado hasta el segundo tramo, no estará presente en la temporada final.

Sin embargo, de las nuevas incorporaciones la que más llama la atención es la de Jade Ewen, una actriz británica que dará vida a Mariah Carey, un personaje que dará de qué hablar. Como bien sabemos, la diva del pop y el ‘Sol de México’ tuvieron una relación amorosa entre 1998 y 2001 que se verá reflejada en la serie.

Lo que se verá en la tercera temporada

La ‘ruptura’ en la relación de padre e hija será uno de los momentos más esperados en la nueva temporada de la serie, donde también se verá cómo resuelven los guionistas diferentes momentos claves de la historia del artista, como su relación con Mariah Carey o Aracely Arámbula; o las demandas millonarias con las que se enfrentó en los últimos años y que estuvieron muy cerca de llevarlo a la quiebra.

Pero, diferentes medios han empezado a hablar sobre lo que será la escenificación de la relación con Arámbula. Es necesario mencionar que ‘La doña’ amenazó con demandar si ella o cualquiera de los dos hijos que tuvo con el artistas se ven aludidos con los nuevos capítulos. Es más, en segunda tanda ya se había llegado hasta 2007, año donde no solo ya había conocido a la actriz, sino también ya habían tenido su primer hijo, Miguel.

En el aspecto profesional, aún queda por ver el lanzamiento de algunos de sus discos más importantes como ‘Nada es igual’, ‘Romances’ e incluso incursiones con diferentes mariachis en trabajo como ‘México en la piel’ o ‘Vivo’.

Por último, también se podrán ver pasajes que no tuvieron nada que ver con éxito. En el 2011, el cantante se enfrentó a demandas millonarias como la del abogado William Brockhaus, al cual supuestamente no pagó sus honorarios. Alejandro Fernández (2015) también lo denunció por cancelar una gira en conjunto y Warner Music (2017), con quien no llegó a grabar 4 discos, pese a tener contratos firmados.

¿Cuándo se estrenará “Luis Miguel, la serie”: temporada 3?

A inicios del mes de septiembre, la plataforma Netflix anunció a través de sus redes sociales la fecha oficial de estreno de la nueva temporada de la bioserie del ‘Sol de México’. Esta estará habilitada a partir del jueves 28 de octubre del presente año.

Del mismo modo, también aprovecharon para lanzar el teaser tráiler oficial de la tercera entrega. En el avance se ha podido confirmar nuevos pasajes de la vida del artista mexicano, donde veremos detalles de lo que fue su relación con Mariah Carey, la cual duró tres años y fue muy mediática.

En las imágenes, que rápidamente se filtraron en las redes sociales, se observa como Luis Miguel se encuentra en uno de los conciertos más recordados de su carrera vestido de mariachi y de fondo suena “La Bikina”. Luego se escucha a Diego Boneta, interpretando a ‘Micky’, contestando una llamada de la estrella estadounidense.

