Luego de varios días de espera y con las repercusiones de los dos primeros episodios, este domingo se estrenó el tercer capítulo de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, con más de una sorpresa. En dicha entrega, se aborda, entre otras aspectos, la participación del ‘Sol de México’ en Viña del Mar 1994.

En el tercer capítulo, se ve como el personaje de Patricio Robles le sugiera a ‘Luismi’ que no solo se presente en el festival de Viña del Mar, sino tambíen que realice unos cuantos shows en Chile y Argentina. Sin embargo, en la vida real, las cosas fueron muy distintas a lo que narró la serie producida por Netflix.

La serie de Netflix señala que la participación de Luis Miguel en Viña del Mar 1994 estuvo ligada a la rivalidad con Cris Valdés, quien sería Christian Castro en la vida real, pero su gira por Sudamerica no tuvo nada que ver la enemistad.

De hecho, las situaciones fueron diferentes a como las plantea la serie. Todo sucedió en 1994 y no 1992 como la producción lo menciona. En aquel año, Luis Miguel seguía teniendo en su apogeo gracias al disco Aries, por lo que los organizadores del festival Viña del Mar no dudaron en contactarse con el artista.

Más allá de una posible enemistad con Castro, su presentación aquella vez sería muy especial, ya que esa vez Luis Miguel debía cerrar el festival. El ‘Sol de México’ iba a tener aquella responsabilidad por delante de otros grandes artistas, como Donna Summer, Ricky Martin, Maná, Thalía, Wille Colón, Alejandro Sanz y Miguel Bosé.

El 21 de febrero de 1994, Luis Miguel, ante un lleno total en la Quinta Vergara, cautivó a 18 mil personas con un repertorio de ensueño. El ‘Sol de México’ inicio su show con un cover de ‘América, América’ de Nino Bravo para luego cantar sus canciones de Aries y otros clásicos.

Luis Miguel cantó en total 16 canciones, como “Dame tu amor”, “Suave”, “Pensar en ti”, “Hasta que me olvides”, “Qué nivel de mujer” y “Ayer”, todas ellas partes del disco Aries. Pero tampoco dejó atrás otros clásicos de su repertorio: “La Incondicional”, “Fría como el viento”, “Culpable o no”, “Será que no me amas”, “No sé tú” y hasta “Cuando calienta el sol”.

¿Qué más veremos en ‘Luis Miguel: la serie’?

Además de todo lo mencionado anteriormente con Viña del Mar en 1994, la segunda entrega de ‘Luis Miguel: la serie’ mostrará el encuentro del cantante con su hija Michelle Salas, a quien no reconoció por muchos años. Será la actriz Macarena Achaga quien da vida a Salas y en el video se observa el reproche que ella le da por haberla abandonado durante once años. No obstante, esto no es todo.

Y es que también se tratará la salud del ‘Sol de México’, quien en 2018 aseguró en una entrevista que padecía tinnitus (zumbidos provocados a la exposición de sonidos altos), y cómo esto afecto su carrera hasta la actualidad. Asimismo, la intriga seguirá presente con las extorsiones, robos y engaños a los que Luis Miguel fue expuesto durante su vida.

Por último, en el ámbito romántico, son pocas las pistas que maneja el tráiler, pero aparece una vez más la actriz Camila Sodi en el video, quien interpreta a Isabela Camil, con quien Luis Miguel vivió un romance en su juventud. Sin duda, esta nueva entrega promete y mucho. ¿Te lo vas a perder? Recuerda que la serie consta de 8 capítulos, los mismos que Netflix estrenará uno a uno cada domingo.