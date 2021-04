Como cada fin de semana, el domingo 25 de abril se estrenó un nuevo capítulo de la segunda temporada de ‘Luis Miguel: la serie’ en Netflix, en el que se mostró un lado desconocido del cantante mexicano. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que entre otras cosas, el popular ‘Sol’ se ve cara a cara con quien sería uno de sus máximos ‘rivales’ de la industria: el también artista mexicano Cristian Castro, que en la bioserie aparece bajo el nombre de Cris Valdés.

Tal y como se pudo observar en el tercer capítulo de la serie emitido por la plataforma de streaming, el episodio titulado ‘Suave’ se basa en todos aquellos hechos que convergieron en la creación de dicha canción de Luis Miguel. Asimismo, se mencionan distintos factores que ayudaron al nacimiento de ‘Aries’, disco que significó el resurgir musical del ‘Sol’ en todo el mundo.

En esta misma línea, la aparición de Cristian Castro marcó un antes y un después en la vida del cantante mexicano, puesto que el despertar pop del autor de ‘Azul’ inquietó a Luis Miguel al punto de que este llegara a sentirse celoso de su éxito. Más aún cuando cuando se entera que ‘Cris Valdés’ intenta hacerse con los servicios de Ignacio “Kiko” Cibrián, guitarrista de ‘Luismi’ desde 1990.

En la vida real, “Kiko” fue tentado por el mánager de Cristian Castro para trabajar con ellos e incluso le ofrecieron la oportunidad de tener mayores responsabilidades artísticas. Sobre esto, Ignacio Cibrián -el original- reveló en una entrevista que “aceptó por las ganas de decir que sí”, punto en el que Netflix hizo énfasis en este tercer capítulo de ‘Luis Miguel: la serie’.

¿Por qué le cambiaron el nombre a Cristian Castro? Pues se debió básicamente a un tema de licencia para usar el nombre del cantante. No obstante, hay una razón detrás de su denominación en la serie, y es que Cristian Castro es hijo del actor y humorista Manuel “El Loco” Valdés, quien a su vez es hermano de Ramón Valdés (Don Ramón en El Chavo del Ocho), lo que explica el nombre ‘Cris Valdés’.

Como bien pudieron apreciar los millones de usuarios que se conectaron desde las 19:00 horas en México para el estreno de este nuevo episodio de la serie, Cristian Castro aparece caricaturizado, con el pelo teñido y una sonrisa peculiar que enfurecían a Luis Miguel, quien ya se había referido antes a su ‘rival’ en una charla con Patricio Robles, su representante.

“Llevas meses fuera del mapa, y esos espacios se llenan. El güey (por Cris Valdés) está por todos lados y la mitad de su disco está en el top 10”, le comentó Robles al ‘Sol de México’, quien en a minutos de su presentación en Viña del Mar echó a Ignacio “Kiko” Cibrián de su banda, aunque bien es cierto que luego le pide perdón y le ruega para hacer un disco bailable, fresco, radioamigable.

Real o no, muchos se han animado a afirmar que esta parte de la serie del ‘Sol’ efectivamente se respalda en hechos reales. Cuestionado en su momento sobre los álbumes que luego enfrentarían a Luis Miguel y Cristian Castro, dos gigantes de su época, ‘Kiko’ confesó: “Pienso que el primero me ayudó a hacer el segundo. Aries ha sido un gran disco; uno que en algún momento me gustaría repetir”.

¿Qué más veremos en ‘Luis Miguel: la serie’?

Además de todo lo mencionado anteriormente con Cristian Castro, la segunda entrega de ‘Luis Miguel: la serie’ mostrará el encuentro del cantante con su hija Michelle Salas, a quien no reconoció por muchos años. Será la actriz Macarena Achaga quien da vida a Salas y en el video se observa el reproche que ella le da por haberla abandonado durante once años.

No obstante, esto no es todo. Y es que también se tratará la salud del ‘Sol de México’, quien en 2018 aseguró en una entrevista que padecía tinnitus (zumbidos provocados a la exposición de sonidos altos), y cómo esto afecto su carrera hasta la actualidad. Asimismo, la intriga seguirá presente con las extorsiones, robos y engaños a los que Luis Miguel fue expuesto durante su vida.

Por último, en el ámbito romántico, son pocas las pistas que maneja el tráiler, pero aparece una vez más la actriz Camila Sodi en el video, quien interpreta a Isabela Camil, con quien Luis Miguel vivió un romance en su juventud. Sin duda, esta nueva entrega promete y mucho. ¿Te lo vas a perder? Recuerda que la serie consta de 8 capítulos, los mismos que Netflix estrenará uno a uno cada domingo.