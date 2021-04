‘Luis Miguel: la serie’ sigue dando que hablar en toda Latinoamérica cada fin de semana, con un nuevo episodio de su segunda temporada en Netflix. Sin embargo, las dos primeras entregas continúan causando repercusión en redes sociales.

Y es que en los dos primeros episodios de la segunda temporada relatan un supuesto accidente que sufrió Luis Miguel en un concierto en Lima, el cual le causó un daño en el oído. Aunque el ‘Sol de México’ sí tuvo un problema relacionado a este tipo en nuestra capital, no fue como lo narró la serie.

Según la serie de Netflix, Luis Miguel (Diego Boneta) realizó un supuesto concierto en Lima en 2005. Durante esa presentación, ocurrió un accidente debido a una falla técnica, la cual le ocasionó una pérdida auditiva considerable.

La serie recrea una incursión de Luis Miguel al hospital debido al accidente y un posible problema con un empresario peruano, que pedía la devolución de su dinero o de lo contrario lo iba a denunciar por incumplimiento de contrato.

A raíz de ello, medios internacionales y fanáticos del artista mexicano replicaron su posible accidente como un hecho real. Sin embargo, la historia no ocurrió como la presenta Netflix, esto según información de El Comercio.

De acuerdo con El Comercio, Luis Miguel vino varias al país desde 1983. El empresario peruano Jorge Fernández declaró a Saltar Intro que lo trajo cuatro veces y que la primera vez fue cuando el cantante tenía entre 12 y 13 años. “Contacté a Luisito Rey y vino Luis Miguel, e hicimos una gira por el país. Esa fue la primera vez. Su papá era su manager. Su papá también trabajó conmigo, él también era cantante”, comentó.

En total, Luis Miguel ha realizado 12 conciertos en Lima (1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013, 2014, 2018 y 2019). Entonces no se registra ninguna presentación en 2005, como plantea la serie. El concierto más cercano al 2005 ocurrió un año antes, organizado por Kandavu Producciones. Aquella vez, Luis Miguel se presentó ante 10 mil personas en el marco del Tour 33, pero no se presentaron inconvenientes.

Eso sí, Jorge Fernández reveló que Luis Miguel sí tuvo un incidente con el audio, pero no en 2005, sino en 1993. “La segunda vez que lo traje ya no trabajaba con su papá. Fue en el 93 y fue cuando tuvo ese incidente en el oído. Su representante era Hugo López, el argentino”, comentó.

En el año 1993, el cantante se presentó en Muelle Uno, un restaurante que estaba al frente del mar en la Costa verde. No fue un concierto multitudinario, sino una cena show.

“Hubo un problema en el Muelle. Ahí se empezaron a utilizar los auriculares en el oído y el retorno de la música lo escuchaba por ahí. Entonces, cuando vi en los ensayos que estaban utilizando eso, yo le dije al sonidista que era de ellos, porque los grandes cantantes siempre vienen con sus sonidistas o su técnico de sonido, yo le dije que me parecía inapropiado y que hay tener cuidado porque estamos al frente de un cerro con antenas de radio y se puede filtrar el sonido. El técnico me dijo que no, que a ellos no les iba a pasar”, relató vía telefónica, según información de El Comercio.

“En la primera canción, se filtró el sonido y tuvo que salir del escenario. Insultó al técnico de sonido y luego lo despidió, tengo entendido. Luego, regresó y cantó”, señaló. El empresario nacional indicó que no fue necesario ir al médico en aquella ocasión y que tampoco el show se canceló como lo produce Netflix.

Existen otras versiones, como el libro Oro de Rey, biografía de Luis Miguel hecha por los periodistas Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro Salinas, que señalan que sí hubo un incidente en Perú durante un concierto que “casi lo deja sordo”. Sin embargo, no se revela ni el lugar ni el año del supuesto accidente.

Como se recuerda Luis Miguel sufre de Tinnitus, una falla en el sistema auditivo- oído, yunque, nervio auditivo- que lo conecta al cerebro para poder procesar el sonido. Entre las principales causas se encuentra la exposición a ruidos fuertes, de allí que se la conozca popularmente como “enfermedad del ruido”.

“Es una situación complicada, pero tienen que pensar que yo empecé a los 9 años con esta carrera: con la música, los decibeles, los conciertos… Entonces son más de 30 años expuesto a sonidos muy fuertes. Tuve que pasar por un tratamiento y afortunadamente ya estoy mejor”, habló Luis Miguel en su momento.