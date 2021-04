La segunda temporada de “Luis Miguel: la serie” se estrenará el próximo 18 de abril en la popular plataforma de streaming Netflix. En la primera parte, se revelaron secretos y misterios de la vida del ‘Sol de México’, como la desaparición de su madre. Marcela Basteri solo apareció en los primeros capítulos de la popular serie.

Como bien sabemos, la serie está basada en la biografía realizada por Javier León Herrera, autor de los libros más populares de Luis Miguel: “Luis mi rey” (1997) y “Luis Miguel, la historia” (2018). Este último se realizó en colaboración con Manuel Navarro y se estrenó el mismo año que se estreno la serie en la plataforma Netflix.

“Luis Miguel: la serie” comenzará una nueva temporada y se espera que se revele la verdad sobre el destino de Marcela Basteri luego de su encuentro con Luisito Rey en España, país donde vivían juntos. Anna Favella es la actriz que da vida a la madre de los hermanos Gallego Basteri.

Tráiler de la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie'. (Video: Netflix)

¿Qué pasó realmente con Marcela Basteri?

“Luis Miguel: la serie” es una serie de ficción; sin embargo, toma muy en cuenta a diferentes pasajes reales de la vida del popular ‘Sol de México’. Por ejemplo, Javier León Herrera conversó en el portal Infobae sobre el trágico destino de la madre del artista.

“Desde el máximo rigor y absoluto respeto, la información a la que yo tuve acceso durante mi trabajo de campo para la elaboración de ‘Luis mi rey’ me asustó, y sin entrar en algunos detalles desmesurados por la delicadeza del asunto y porque no hay pruebas que sustenten los hechos, me aseguraba que Marcela murió de causas no naturales”, se lee en el libro “Luis Miguel, la historia”.

Pasado un par de años desde la publicación del libro, León Herrera asegura que poco a poco están corroborando la información sobre el destino de Marcela Basteri. Por el momento, Luis Miguel aún desconoce el paradero de su madre.

¿Existe misterio detrás de su desaparición? El mismo Javier León Herrera asegura que Marcela Basteri falleció por causas no naturales en 1986 en España. “No hay ningún misterio: Marcela Basteri desafortunadamente no está en este mundo, falleció, no va a aparecer. Se reencontrará con su hijo en el cielo y ya está, no va a aparecer. Por eso cuando yo veo cualquier noticia yo creo que es remover algo que no tiene más sentido remover porque Marcela ya no está”, mencionó.

Debido a esto, es muy probable que la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie” revele y confirme el fallecimiento de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se estrenará el próximo 18 de abril, un día antes de que el llamado ’'Sol de México’' cumpla 51 años. Asimismo, se conoció que serán ocho los capítulos que serán transmitidos uno a uno cada domingo a través de la plataforma de Netflix.

Luis Miguel, la serie: nueva temporada hablará sobre su ‘hermano oculto’ Sergio Basteri

En la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ tocarán temas más relevantes de la vida del cantante mexicano. En los nuevos episodios, aparecerán escenas relacionadas al artista con su hermano menor Sergio Basteri, quien permaneció ocultos durante varios años.