Una vida de perros hemos llevado muchos de los que nos encontramos hoy con este viral que la rompe. Pero no necesariamente por ser el protagónico del test de personalidad que te traigo, sino por muchas cosas, a veces, por nuestra forma de ver la vida. La mente es muy peligrosa, aún más cuando no corresponde a la edad de uno. Te traigo tremenda nota, uno más de donde llegaron “ observa si tus últimos pensamientos regirán tu vida según qué figura viste primero ” y “ el primer animal que captes te revelará si eres una persona muy fuerte o sensible ”, virales que dejaron a miles inquietos. Lo que leerás te cambiará el humor de los próximos días.

No te dejes engañar por la vista en este test de personalidad, usa la mente y conocerás algo importante sobre ti. De hecho, nuestra mente piensa muy distinto a lo que nosotros creemos, sobre todo, cuando el subconsciente prueba salirse con la suya.

Observa la imagen del test de personalidad

Este tipo de pruebas nos brindan datos sobre nuestra personalidad que desconocíamos, con tan solo responder una simple pregunta: ¿cuántos perros logras ver en la imagen? Si quieres encontrarte con algo que cambiará tu mentalidad a full, sígueme los pasos tal cual lo he mencionado antes. Ahora sí, vamos al lío.

Mi si la edad que tienes corresponde a tu mentalidad según los perros que cuentes. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

Si ves 4 perros

Si ves 4 perros en la foto, tu edad mental es de 20-25 años. Eres un tipo artístico y académico. Te gusta ver las cosas desde una nueva perspectiva y muy a menudo vas a conciertos y promociones de libros. El ambiente ruidoso no te satisface y quieres mantener tu cerebro joven con pensamientos simples.

Si ves 5 perros

Si miras a 5 perros, tu cerebro tiene entre 25 y 30 años y eres el epítome de la sencillez. No querrás complicar las cosas, ya sea una historia de amor o cosas simples como la cena. Su círculo social es pequeño, por lo que las posibilidades de meterse en problemas son escasas.

Si ves 6 perros

Si ves 6 perros en la foto, tu mente tiene entre 30 y 40 años. Eres un poco anticuado y cauteloso, pero también una persona en la que la gente puede confiar. Tus amigos a menudo te piden consejo porque piensan que eres maduro y estable. No eres una persona llamativa y tienes los pies en la tierra.

Si ves 7 perros

Si ves 7 perros, literalmente eres un niño. Sois muy ingenuos, sencillos y amables como los niños.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

