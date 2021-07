Toma nota. El registro de vacunación para las personas entre 18 a 29 años empezó esta semana en México, y a continuación te mostramos todo lo que necesitas saber al respecto del proceso virtual en la web de mivacuna.salud.gob.mx. La pandemia continúa cobrando vidas en todo el territorio, lo que ha llevado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Salud a acelerar el proceso de inmunización cuanto antes. ¿Cómo inscribirte y cuáles son los requisitos que debes cumplir? Echa un vistazo a toda la información que hemos recolectado para ti, y accede a la vacuna en julio.

El avance del coronavirus en el país y la desinformación generalizada que existe, obliga a no dormirse en el proceso de vacunación, por lo que el Gobierno empezó el registro de aquellos ciudadanos pertenecientes a esta etapa y así salvaguardar la salud de todos los mexicanos. Asimismo, las autoridades pidieron a las personas que tengan familiares dentro del rango de edad establecido, ayudar a completar el registro y compartir el enlace.

Vacuna COVID-19: ¿cómo inscribirte si tienes entre 18 y 29 años?

Es muy sencillo. Si el registro es igual al que se hizo con los mayores de 60, las personas entre 18 y 29 años deberían poder seguir el mismo proceso. Y es que como ha pasado a lo largo de la pandemia, el trámite deberá hacerse de manera virtual, sin la necesidad de salir de casa. Solo hay que ingresar al link que te mostraremos a continuación, llenar unas cuantas casillas, y listo, tu registro habrá finalizado con éxito.

Ingresa a la página https://mivacuna.salud.gob.mx/

Introduce tu CURPE (Si no lo sabes, consulta en esta página )

) Verifica que tus datos sean correctos.

Selecciona la opción “Quiero vacunarme”.

Pasos para registrarte y recibir la vacuna contra el COVID-19 en México (Captura: mivacuna.salud.gob.mx)

Importante: En el caso de que los datos puestos no coincidan, presiona “Regresar” y confirma los datos de la CURP que ingresaste.

Posteriormente, siguiendo con los pasos de registro, deberás selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo, sin importar si el domicilio no coincide con tu identificación (lo que vale es saber dónde te ubicas actualmente para registrarte en el centro de vacunación más cercano). Luego agrega el código postal, si lo conoces, e ingresa un teléfono.

En notas de contacto puedes agregar la hora a la que prefieres que te llamen o si el teléfono es de algún familiar o amigo (Captura: mivacuna.mx)

Por último, una vez realizado cada uno de los pasos indicados líneas más arriba, solo resta darle clic a la opción “Enviar”. Hecho esto, una vez que te aparezca el siguiente mensaje, dale a “Guardar” y tu registro estará completado. Ahora solo deberás esperar la llamada de tu servidor de la nación para conocer la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte.

Importante: Recuerda, nadie puede pedirte dinero o datos bancarios, la vacunación es totalmente gratuita. No te dejes engañar.

Este es el mensaje de confirmación de que tu registra de vacunación ha sido realizado con éxito (Captura: mivacuna.salud.gob.mx)

Requisitos para registrarte en ‘Mi vacuna’

Como bien se dijo al principio de la nota, el Gobierno y las autoridades en México dispusieron que esta nueva fase de vacunación esté destinada a las personas que anteceden a los adultos en todo el territorio. Los mismos deben tener entre 18 y 29 años, y solo necesitan de una computadora para su registro. Dicho esto, te pedimos que compartas la nota con tus amigos y familiares.

En esta misma línea, te recordamos que el único requisito para ser vacunado contra el coronavirus en México es presentar una identificación oficial que acredite tu edad en el centro de vacunación asignado. Asimismo, se recomienda llevar la cartilla de vacunación para aquellas personas que cuenten con ella. Si no contaras con esta, no te preocupes, puesto que no es indispensable.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Cuidados a tener en cuenta si tienes COVID-19

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

