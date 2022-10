Para un cazador, la vista, percepción y maña son características que deben estar primeros en lista para poder realizar sus actividades. En este reto visual, te propondremos que debes estar atento a cada detalle de la imagen para que des con los dos conejos que se ocultan de forma magistral y que no cualquiera puede diferenciarlos, menos ese cazador. ¿Tú podrás? Tienes un aproximado de siete segundos para realizar dicha tarea o dejársela a alguien más.

Nuestro cazador busca incesantemente a sus presas, pero se le escondieron olímpicamente. No olvides que estos retos visuales nos ayudan a mejorar en todo aspecto, además de hacernos veloces mentalmente para captar ciertos estímulos del día a día. Si tienes experiencia en estos retos, sabrás que el que tienes al frente hoy es de los más complicados.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Mide tu vista e inteligencia para descubrir la ubicación de los dos conejos en el reto visual. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Finalmente te diste por vencido? ¿El tiempo de quedó cortó y no te bastó para dar con la respuesta? No te preocupes ni te sientas mal. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que ha conseguido cumplir con esta prueba, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos cuanto antes.

Solución del reto visual: aquí se ocultan los dos conejos que el cazador no pudo encontrar. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos visuales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.