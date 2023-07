Durante mucho tiempo, me negué a participar en test de personalidad debido a que consideraba que estos no podían brindarme información exacta sobre mi persona. La verdad, hoy tengo todo lo que he buscado gracias a ellos, porque sí, es que tienen esa capacidad. El de este ejemplar, por ejemplo, te ayudará a saber cuál de tus lados en el cerebro predomina según qué veas en la composición. Parte de la mochila donde vinieron “ tu tipo de mano y elemento querrá revelarte algo que no tenías pensado leer ” y “ conoce si eres una persona con problemas emocionales al responder qué figura ves ”, este ejemplar es de los más requeridos. Anímate a romper el paradigma.

Lo único que tienes que hacer es responder qué ves en la ilustración: ¿escaleras o pasillos? La imagen fue creada por Harry Turner, un artista muy involucrado en una serie de estudios sobre ilusiones ópticas y objetos imposibles.

Observa la imagen del test de personalidad

Si ya estás ansioso por conocer esa revelación, te invitamos a que te desplaces líneas más abajo. El siguiente paso en el test de personalidad es que descubras el significado de cada respuesta y de esta manera descubras cuál es el lado de tu cerebro que predomina en ti.

Mira qué lado de tu cerebro predomina según veas unas escaleras o unos pasillos. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

Escaleras

El lado del cerebro que más usas es el derecho. Estás sorprendido, ¿verdad? El lado derecho de nuestro cerebro (además de controlar los músculos izquierdos del cuerpo) es el que nos permite reconocer músculos , rostros y unidades espaciales. Por eso, por lo tanto, aunque las escaleras te parezcan extrañas y decididamente difíciles de subir (o de bajar), ¡te podemos asegurar que piensas más con el lado derecho de tu cerebro! Estás acostumbrado a pensar en “visualizaciones” en lugar de palabras y tienes un espíritu libre e independiente.

Pasillos

Aunque te parecieron muy raros, viste una serie de pasillos en la imagen. Parecían, a primera vista, casi una serie de pasillos y espacios cerrados y verlos también te daba una sensación de náusea o preocupación. ¡Felicidades, piensas más con el lado izquierdo de tu cerebro! Estás predispuesto a pensar más con palabras que con hechos y tiene un enfoque analítico y científico de los problemas. En este caso, lo más importante, sabías que te acercabas a una prueba.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Otros test para que resuelvas