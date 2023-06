Me pasó algo curioso cuando entré por primera vez a un test de personalidad como el que te mencionamos aquí. Me sorprendió ver tantas posibilidades de las que creía que no empatizaba con alguna, pero sí, alguna siempre te genera otra cosa o te jala el ojo. Escoge una de las seis que verás y sabrás o te confirmarán si eres bueno en la cama, o será un golpe duro para ti. De aquellos que nos trajeron “ el mono que elijas demostrará qué te quiere decir tu mente ” y “ descubre cuál es tu personalidad oculta de acuerdo a la forma de nariz que tengas ”, viene este ejemplar único en su especie. Sin más, déjate llevar por la experiencia y verás que no te arrepentirás de esto.

Los que me conocen, saben que me cuesta creer en cosas como estas, pero de verdad que quedé incrédulo cuando leí lo que aparece en las respuestas. Es un test de personalidad que fijará tu mente para saber qué tan bueno eres en la cama o qué tan malo. Sin dudar, sigue las instrucciones de lo que podría ser el viral que te cambiará el ánimo en los próximos días.

Observa la imagen del test de personalidad

Lo que tendrás que hacer en este test de personalidad es fijarte en la imagen que veremos abajo. Son seis tipos de bocas, muy coquetas, muy diversas y que puede darte una idea de lo que será tu nivel en la intimidad. Ahora, lo único que tienes que hacer es dejarte llevar y sacar lo mejor de ti.

Mira si eres bueno en la cama de acuerdo al tipo de boca que te atraiga más. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

BOCA #1

Si elegiste la boca en forma de beso, esto quiere decir que eres una persona cálida, agradable y realista. Te la llevas bien con todos, pese a tener los pies sobre la tierra. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 6.5.

BOCA #2

La boca sonriente quiere decir que eres una persona temperamental; sin embargo, tienes un buen corazón y eres generosa. Eres la mezcla de dos polos opuestos. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 8.5.

BOCA #3

Eres una persona tranquila y nada puede estresarte. Sin embargo, cuando se trata de relacionarte con otras personas, todo se complica porque les cuesta lidiar contigo. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 3.5.

BOCA #4

Si elegiste la boca que sonríe de una manera un poco extraña, eres una persona sumamente inteligente, pero tiendes a ser un poco insegura de ti misma. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 9.5.

BOCA #5

Si te gustó la boca mordiéndose los labios, quiere decir que eres una persona energética que encuentra placer en las cosas pequeñas que parecen insignificantes. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 10.

BOCA #6

Eres una persona valiente y apasionada que no le tiene miedo a nada y que se esmera en las cosas que hace. Es por eso que sueles obtener lo que quieres. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 9.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

Otros test para que resuelvas

Te recomiendo ver este video

Mira atentamente las imágenes de este video y entérate de datos ocultos de tu personalidad.