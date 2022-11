El siguiente test de personalidad ha sorprendido a miles de internautas en las redes sociales. Esta prueba tiene la capacidad de mostrarnos detalles sobre nuestra forma de ser cómo precisar si somos cariñosos o ‘fríos’. ¿Quieres saber más? Pues simplemente continúa leyendo y descubrirás mucho sobre tu forma de ser.

Aquí debes mirar la imagen que acompaña al test de personalidad. Para ello solamente te daremos 5 segundos. ¿Estás listo? Pues observa la ilustración y luego responde cuál de las dos manchas, para ti, es un beso. Tienes que ser sincero, pues de lo contrario los resultados no será precisos.

Ya con tu respuesta en mente, lo que debes hacer luego es desplazarte hasta la parte más baja del test y descubrir si eres una persona cariñosa, aparentas serlo o simplemente eres alguien ‘frío’.

Imagen del test de personalidad

Observa la imagen y luego responde la pregunta que planteamos en el test de personalidad.| Foto: genial.guru

Resultados del test de personalidad

Opción1: Eres demasiado cariñoso, siempre está pendiente del bienestar de los que te rodean. Sin embargo, tienes mucho miedo al futuro y te sientes ansioso, por lo que en ocasiones terminas huyendo de los lugares en los que crees que no tienes posibilidad de crecimiento. Te caracterizas también por ser divertido y agradable, en el amor eres cauteloso, pues esperas a que esa persona te de la confianza suficiente para abrir tu corazón.

Opción 2: Tienes un carácter fuerte y te guías por tu mente y no por tu corazón, ya que siempre priorizas la estabilidad mental y emocional. Tu vida no es mala, pero es momento de que te habrás a nuevos horizontes y recorras todo con nuevos ojos. Tu lenguaje del amor no es el cariño físico, sino verbal.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.