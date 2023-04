Acabas de ingresar a la nota de Depor donde se te presenta el reto viral que, para muchos, es uno de los más difíciles de resolver que han aparecido en esta semana. Y es que pocos lo han superado. ¿En qué consiste el desafío? Tienes que hallar la letra ‘J’ que está entre las letras ‘L’ que aparecen en la imagen.

Si te preguntas si debes hacerlo en cuestión de segundos, te informamos que no. En esta prueba no se ha establecido un límite de tiempo, así que eso, definitivamente, tienes a tu favor. Debes aprovecharlo al máximo. Abre bien los ojos y observa detenidamente la ilustración elaborada por MDZ Online.

Si haces lo indicado en el párrafo anterior, tendrás más posibilidades de cantar victoria. Recuerda que luego de haber participado en este reto viral, puedes sumarte a más desafíos sumamente divertidos y que pondrán a prueba tu visión. Todos ellos están en la página web de Depor. Uno que hace poco difundimos consiste en encontrar a un caballo entre las cebras que están en una imagen.

Imagen del reto viral de la letra ‘J’

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color azul con muchas letras ‘L’, está la ‘J’. (Foto: MDZ Online)

Solución del reto viral

Levanta la cabeza. No te sientas mal por no haber cantado victoria en este reto viral. No siempre se puede ganar. Si quieres saber dónde está la letra ‘J’, mira la siguiente imagen. Ahí se indica su ubicación.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas letras ‘L’, se indica dónde está la ‘J’. (Foto: MDZ Online)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

