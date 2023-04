¿Sabes qué reto viral está causando sensación en las redes sociales? Pues el que te presentamos en esta nota de Depor. El desafío es bien difícil de superar, ya que cada participante solo tiene 6 segundos para indicar dónde está la letra ‘C’ en la imagen. ¡No te vayas a confiar!

Las personas que se distraen a la hora de participar en la prueba están destinadas a no cantar victoria. Y es que aquí la clave del éxito es estar sumamente concentrado(a). Recuerda que no se brinda mucho tiempo. Vas a jugar contra el reloj. Prepararte no es una opción. Es obligatorio.

Este reto viral, definitivamente, te divertirá bastante, pero ten en cuenta que hay muchos más en la página web de Depor. Algunos son más complicados de resolver que otros, pero todos aseguran entretenimiento sano, como el desafío que consiste en ubicar al caballo en una imagen donde hay bastantes cebras.

Imagen del reto viral de la letra ‘C’

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color amarillo con muchas letras ‘G’, está la ‘C’. (Foto: MDZ Online)

Solución del reto viral

Felicitamos a las personas que lograron ubicar la letra ‘C’ en el tiempo establecido. A quienes la tarea se les hizo imposible de realizar les pedimos que no se sientan mal, pues esto es un juego. A continuación daremos a conocer la solución del reto viral.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas letras ‘G’, se indica dónde está la ‘C’. (Foto: MDZ Online)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

¿Quieres volver a poner a prueba tu visión? Pues entonces no dudes en participar en los acertijos que están en el siguiente video. Ponle pausa cuando creas conveniente para resolverlos. ¡Vamos!

Mira atentamente las imágenes de este video y descubre si puedes encontrar los detalles que esconden.