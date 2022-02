No cansados de ser la banda más popular del momento, BTS decidió volver a los escenarios en Corea del Sur por todo lo grande. A través de un anuncio en sus cuentas oficiales, la banda de K-Pop comunicó que dará un concierto en Seúl, que además de ser presencial, será transmitido a todas partes del mundo de manera digital. El evento conocido como ‘Permission to Dance On Stage’ llegará a los cines de México y otros países, por lo que en los siguientes párrafos te informamos de todo lo que necesitas conocer en la previa de este increíble presentación.

Bit Hit, empresa encargada de dirigir a la banda, anunció que estos conciertos serán transmitidos en vivo en diversas salas del mundo. Es así que México no podía quedarse fuera de la lista y las pantallas de Cinépolis serán testigos del show el próximo sábado 12 de marzo.

La transmisión del evento será grabada y por el cambio de horario no se podrá ver en directo en algunos países. Taiwan, Japón y Corea son la excepción porque recibirán el evento en vivo. ‘Permission To Dance’ se transmitirá desde las 12 p.m. del día 12 de marzo y luego también a las 16:00 horas.

¿A qué hora inicia la preventa en México?

La preventa para el concierto de BTS que se tranmitirá en México arrancará el martes 22 de febrero, así como en todas partes del mundo. Si bien es cierto que Cinépolis será el cine encargado de compartir el evento en tierras aztecas, la empresa no será quien venda directamente los boletos para ‘Permission to Dance On Stage’.

Los seguidores y fanáticos mexicanos de BTS que quieran hacerse con uno de los boletos para el concierto virtual de la banda de K-Pop del próximo 12 de marzo tendrán que entrar al siguiente enlace y esperar para poder hacer su compra de entradas desde las 9:00 a.m. locales: https://www.btsptdlivecinemas.com/ .

¿En qué cines ver el concierto de BTS?

Echa un vistazo a todos cines donde podrás ver el concierto de BTS en México:

Cines de México que transmitirán el concierto virtual de BTS (Foto: Permission To Dance).

BTS en México: ¿cuánto valen los boletos?

Los boletos para el tan esperado concierto de BTS saldrán a la venta este martes 22 de febrero, aunque algunas ARMYs asistieron el pasado fin de semana a las taquillas del cine y corrieron con la suerte de que les vendieran entradas. Tras esto, se filtró el precio de los tickets, que tienen un costo de 300 pesos mexicanos.

¿En qué países se transmitirá el concierto?

México no será el único país donde BTS se presentará en cines. Dicho esto, a continuación de mostramos qué otras naciones podrán disfrutar de la banda de K-Pop en el concierto virtual ‘Permission to Dance On Stage’. Asimismo, vale señalar que América no es el único continente en la lista, pues también figuran Europa, Asia y Oceanía.

Permission to Dance On Stage de BTS será transmitido en estos países (Foto: BTS).

Más sobre ‘Permission to Dance On Stage’

La banda surcoreana compartió una sinopsis oficial de lo que será este evento, donde explicó el fin de su presentación: “Es la última serie de la gira mundial encabezada por los íconos del pop del siglo XXI BTS, que presenta actuaciones poderosas y las canciones más exitosas a lo largo de su increíble carrera’’.

‘‘Los espectáculos anteriores de Los Ángeles fueron vistos por aproximadamente 813 000 personas en los cuatro espectáculos con entradas agotadas, lo que los convierte en uno de los espectáculos más exitosos de 2021″, se lee en el comunicado de la banda de K-Pop, que cuenta con millones de seguidores en el mundo.