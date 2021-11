Vas a sufrir más de la cuenta para dar con la respuesta del acertijo viral, es más, pueden pasar mil horas y no encontrarás ese ratón que te pedimos en la descripción de la nota. Lo sentimos, solo un ojo entrenado puede ser tan eficaz para dar con la solución, así como lo anticipamos. Es que se trata de una prueba visual que ha ‘tumbado’ los ánimos de millones de usuarios de diversas plataformas en todo el mundo, porque así como es de simple la imagen, el propósito es más complejo de lo que imaginabas.

Buscar a ese ratón es toda una odisea. Tratar de definir los detalles de su estructura, de su forma, de su tamaño, de su dimensión, es tan complicado como querer encontrar una aguja en un pajar. Pero vamos, no queremos desanimarte más. Sabrás que así como te advertimos de la dificultad de esta prueba, aunque no lo creas, confiamos en tus aptitudes para resolverlo y salir airoso.

Ten presente que no es un desafío para cualquier ojo, eh. Uno medianamente entrenado podría responderlo en 15 segundos, pero un ojo entrenado completamente lo haría en solo 5. Para no complicarte la vida, te brindaremos un promedio de 10 segundos, no podemos darte más. Igual, sabes que depende de ti encontrar el ratón oculto en ese intervalo de tiempo, el mismo que tú mismo controlarás.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Ubica al ratón oculto en la imagen del imponente león. (Difusión)

La solución vendrá después, pero tienes que buscarla por ti mismo, así que tómate unos segundos de más. Sabes que 10 segundos adicionales te dará el tiempo suficiente para encontrar la respuesta a un acertijo visual de esta magnitud. Recuerda que estas pruebas te sumarán en todo aspecto, tanto cognitivo como mental para poder enfrentarte otros retos como este.

¡Felicitaciones! Eres un ‘crack’, no cualquiera tiene una visión y percepción de tal grado que resuelve este tipo de desafíos en un tiempo tan corto. Perteneces a un reducido grupo de genios que dieron con la solución en un tiempo tan determinado y corto que sobresale entre los demás. ¿Qué? ¿No fue así? De ser todo lo contrario, lamentamos haberte puesto en una situación tan difícil y te brindaremos la respuesta.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Aquí y ahora, sí, el párrafo deseado por miles, odiado por otros tantos miles que hubiesen querido encontrar la respuesta por sí mismos. Pero no te preocupes, confiábamos en tus habilidades, pero te la pusimos un poco complicada, así que mira con mucha atención. El ratón se ubica en la parte de la nariz del león, pero invertido, podrás notarlo también en la fotografía de abajo. ¡No olvides seguir retando a tus amigos y compartiendo este reto en tus redes sociales!

Solución: aquí se ubica el ratón oculto en la imagen del imponente león. (Difusión)

¿Te gustó el reto que te trajimos en esta ocasión? ¿Fue muy sencillo para ti dar con la respuesta o no? Si fue así, pues te felicitamos por lograr cumplir con lo que te pedía el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de pruebas visuales que te llenarán y harán pasar un gran momento estos días del año. ¿Quieres ver más retos como este para seguir mejorando? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

