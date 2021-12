Ordena tu mente, lo necesitarás si es que quieres salir airoso en este acertijo visual que viene dando la hora en redes sociales, en diversas plataformas y entre los más vivaces de la comunidad. Y es que solo debes encontrar una palabra y no cualquiera, sino una similar a la que aparece en la imagen y varía por una letra entre las demás. Pero ojo, no será tan sencillo, aunque tampoco es una problemática nacional, solo debes abrir bien los ojos, despejar la mente y por la atención necesaria para solucionarlo.

¿Crees poder resolverlo en apenas ese tiempo o es que te hemos puesto la valla muy alta en la actualidad? Danos una oportunidad de creer en tus habilidades al resolver uno de los acertijos visuales que están hecho para mentes ágiles, potentes y que no suelen desfallecer en el intento. Las redes sociales te proporcionarán un verdadero reto hoy.

Una vez más, la web de Depor te muestra un poco de nuestra mochila de retos virales del día. Pensando en todos los lectores e internautas que no quieren solo una distracción, hemos traído un desafío que es un verdadero problema en redes sociales. El siguiente viral ha puesto ‘en aprietos’ a más de uno por su gran complejidad, por lo que más te vale estar concentrado al 100%. Buena suerte.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Crees poder encontrar en 5 segundos la palabra ‘OBRAR’? Miles fallaron en el intento. (Foto: Diario Depor)

Hemos de advertirte que tan fácil no es este desafío visual, pues ha tenido contra las cuerdas a usuarios de diferentes países o regiones. Solo en América Latina se han desatado comentarios de internautas que no pudieron dar con la respuesta en el tiempo estimado, pero también de usuarios de España o Estados Unidos, quienes quisieron resolverlo y salieron poco airosos de este reto.

¿Qué pasó, amiguito? ¿No das con la solución? ¿Seguro que revisaste bien la imagen? Que no cunda el pánico. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se les haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada detalle de la gráfica.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales, así que revisa la imagen a detalle y podrás dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, te mostramos cómo dar con ella. Solo tienes que mirar con atención y verás una diferencia entre las palabras, una pequeña variación en una letra. He ahí donde radica la solución. Si aún tienes dudas, te recomendamos mirar con atención la siguiente respuesta y desafiar a tus amigos para ver si ellos pueden lograr responder adecuadamente.

Solución: aquí puedes encontrar la palabra ‘OBRAR’ en la que miles fallaron en el intento. (Foto: Diario Depor)

¿Qué te pareció esta prueba visual? ¿Colmó tus expectativas en cuanto a la dificultad o complejidad de resolverla? Pues te felicitamos si lograste responder en cuestión de segundos y de tu forma que se indicó en el enunciado. Y si te gustó este acertijo, no te preocupes. Así como esta prueba visual, hay otros tipos de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

